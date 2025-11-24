Miguel Ángel Ávila: «Es un orgullo estar en un club como el Badajoz»

Miguel Ángel Ávila no escondió su satisfacción después de lograr su primera victoria al frente del Badajoz. El nuevo técnico blanquinegro, aún con la adrenalina propia del debut, quiso subrayar tras el partido el trabajo de un vestuario que «lo ha pasado mal» en las últimas semanas y que, según dijo, «merecía una alegría así». Ávila valoró que su equipo apenas sufriera y que lograra dominar durante gran parte del encuentro, aunque insistió en que la falta de acierto sigue siendo una asignatura pendiente.

El cacereño reconoció que el único lunar del partido fue no haber tenido «la calma suficiente para materializar las muchas ocasiones generadas». Esa falta de pegada, admitió, mantuvo vivo al Villanovense hasta el final y provocó ese temor lógico a que el 1-0 se escapara en cualquier acción aislada. Aun así, confía en que el acierto «irá apareciendo con la confianza». «Este triunfo puede servir como punto de inflexión», expresó.

Sobre el plan de partido, Ávila explicó que la idea pasaba por mantener un bloque corto sin balón, aunque recordó que «esto es un proceso que requiere adaptación». Apenas lleva unos días al frente del grupo y entiende que cada avance cuenta, aunque fue conciso cuando aseguró que «si no ganamos en Montehermoso, esta victoria no sirve de nada».

El técnico también actualizó el estado físico de varios jugadores. De Álex Alegría señaló que la lesión «no es grave», pero que decidieron no arriesgar tras una semana sin entrenar. La torcedura de Tienza, por su parte, se evaluará durante los próximos días, confiando en que el parón les permita recuperar efectivos. Además, el técnico también tuvo una mención para Alonso Pérez. «Quiero darle la enhorabuena por cómo entrena y cómo ha ayudado al equipo», expresó.

Para Ávila, su estreno en el Nuevo Vivero fue más que un partido. «Para mí es un orgullo estar en este club. Me voy a dejar la vida por este equipo», sentenció.