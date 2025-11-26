Antonio Pavón: «Sé que con mi trabajo aporto al equipo aunque no marque»

Antonio Pavón se ha convertido en uno de los grandes proyectos del Badajoz. El extremo fue uno de los jugadores más destacados en la victoria ante el Villanovense a pesar de no convertir, y se prevé que sea una pieza importante en los planes de Miguel Ángel Ávila, al igual que ya lo fue para Juan Marrero. Su polivalencia (puede desempeñarse en todos los perfiles ofensivos), su velocidad y su intensidad son factores diferenciales en una categoría como la Tercera Federación. El ex del Villafranca atiende a este medio para valorar la situación actual del vestuario blanquinegro, su momento personal y cómo están siendo los primeros días de Ávila en el banquillo.

El equipo logró romper una racha negativa el pasado domingo tras ganar al Villanovense, además con nuevo técnico en el banquillo. ¿Cómo se encuentra el vestuario tras la victoria?

En estos momentos, el equipo está contento. Conseguimos una victoria que necesitábamos porque llevamos mucho tiempo tras ella y haber ganado a un equipo como el Villanovense va a provocar que el equipo siga mejorando y vaya hacia arriba.

¿Cómo valora la llegada de Miguel Ángel Ávila? ¿Qué podría destacar de él?

Es un gran entrenador. Todas la plantilla está con él desde que llegó. Es importante que nos adaptemos a su estilo lo antes posible y que asumamos sus conceptos. Si lo logramos, el equipo crecerá.

A nivel personal, regresó esta temporada tras una grave lesión y aunque ha sufrido algún contratiempo físico se le ve en gran estado de forma.

La lesión de rodilla fue dura, pero tras un año parado me encuentro muy bien. Tuve el contratiempo de la rotura de aductor, pero ya está superado. Estoy con muy buenas sensaciones y con la confianza del míster podré llegar al nivel que me pide.

Con Marrero le veíamos jugar en banda derecha, a pie natural pero en el primer partido de Ávila jugó en la izquierda aunque tendía a apurar línea de fondo. ¿En qué costado se encuentra más cómodo?

No tengo preferencias. Es cierto que siempre he jugado en banda derecha, a pie natural, pero ahora el entrenador quiere que los extremos tengamos la opción de salir por ambos perfiles. Por el momento, el entrenador me sitúa en la izquierda.

¿Qué le pide a los extremos el nuevo técnico?

Nos insiste en que estemos abiertos, pegados a la línea, y que cuando nos llegue el balón encaremos y superemos al lateral. Nos da libertad para elegir el perfil sobre el que salir, pero nos insiste en que cuando pisemos área busquemos el gol.

A pesar de su buen rendimiento y de que está siendo importante, aún no ha conseguido marcar. ¿Es algo que le pese?

No. Sé que el gol acabará llegando y por eso es algo a lo que no le doy demasiada importancia. Con el trabajo que hago, aunque no marque, sé que aporto al equipo y eso ayuda a lograr victorias, que es lo más importante.

Ahora el equipo afronta una semana de parón en la que podrá trabajar más detenidamente con el nuevo técnico. ¿Cómo la recibe el vestuario?

Creo que nos llega en un buen momento. Es positivo tener más tiempo para trabajar y poder asimilar los conceptos del míster. También creo que nos puede ayudar al vestuario a resetear un poco y a limpiar la cabeza. La victoria del domingo ante el Villanovense nos ha venido muy bien para recuperar sensaciones. Queremos seguir sumando victorias.