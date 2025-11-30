El juvenil del Badajoz acaba con la imbatibilidad del Real Madrid

Golpe sobre la mesa del juvenil del Badajoz en División de Honor. El conjunto pacense se impuso este domingo al Real Madrid por 2-1 gracias a los goles de Jairo Bas y Manu Hernández y acabó con la imbatibilidad del cuadro merengue, que llegaba a la capital pacense líder de la clasificación con pleno de victorias.

La contienda no pudo comenzar de mejor modo para los intereses blanquinegros. En los primeros compases del partido, Jairo Bas convertía el primero gol con un disparo cruzado desde dentro del área y ponía al Badajoz por delante.

Iba a contrarrestar con velocidad el Madrid. Solo cinco minutos después, Carlos Díez empataba el partido tras aparecer en segunda línea y batir a Pablo Gragera con un disparo desde el punto de penalti.

El marcador no iba a moverse más durante la primera mitad a pesar de los intentos de los madridistas, pero la segunda parte iba a comenzar con emociones fuertes. En el minuto 55, Manu Hernández convertía un gol soberbio tras una jugada individual que hacía el 2-1. El jugador blanquinegro robaba el cuero en campo propio, iniciaba una potente carrera por la banda izquierda, pisaba área mientras dejaba a varios rivales atrás y conectaba un potente zurdazo cruzado que batía al meta rival.

A pesar de los intentos del Real Madrid por empatar el partido, el Badajoz mantuvo juntas sus líneas, defendió en bloque y logró que el cuadro merengue no dispusiera de la acción que le diera el tanto del empate.

Finalmente, los blanquinegros lograron una meritoria victoria que rompe la hegemonía del Real Madrid en el Grupo 5 de División de Honor. Los blancos habían ganado los 10 primeros choques hasta su visita a un Badajoz que se ubica en undécima posición, a cinco puntos del descenso.