Las asignaturas pendientes que debe afrontar Miguel Ángel Ávila

El parón que ha afrontado este fin de semana la Tercera Federación llegó en el mejor momento posible para el Badajoz. La destitución de Marrero propició la llegada de Miguel Ángel Ávila tras la derrota en Cabeza del Buey y el técnico cacereño solo pudo dirigir cuatro sesiones de entrenamiento antes de su debut en el banquillo pacense.

Un debut que se saldó con final feliz. El Badajoz consiguió ganar al Villanovense gracias a un gol de Borja Domingo, pero los viejos errores que habían sido habituales en los encuentros del equipo volvieron a salir a la palestra. La falta de gol, la debilidad defensiva o las desconexiones que sufre el conjunto blanquinegro son algunas de las tareas pendientes que tiene Miguel Ángel Ávila por delante para elevar el suelo competitivo de su plantilla.

Alarmante falta de gol

La pólvora del Badajoz no ha terminado de secarse en ningún momento. Cierto es que el conjunto blanquinegro genera ocasiones, pero no termina de materializar las debidas para ganar con holgura. Esto, a su vez, se acaba volviendo en contra cuando el rival ve puerta con facilidad, como ocurrió en el encuentro ante el Llerenense.

El duelo contra los de la Campiña Sur ejemplifica lo mencionado anteriormente. El Badajoz dispuso de cuatro ocasiones claras de gol solo en la primera mitad y obligó a Lolo Cortés a hacer seis paradas en todo el encuentro, pero solo anotó un gol (Borja Domingo de penalti) y recibió el empate en la segunda llegada de peligro por parte de su rival.

Los blanquinegros han anotado 13 goles en 12 partidos, lo que los sitúa en el undécimo lugar en la lista de equipos más goleadores (solo por delante de los tres equipos en descenso, Llerenense, Santa Amalia, Gévora y Villanovense). A estas alturas de campeonato la temporada pasada, el Badajoz llevaba cinco goles más.

Debilidad defensiva

Si los problemas en el área rival son alarmantes, en la propia lo son aún más. El Badajoz ha encajado 12 goles en los primeros 12 partidos del campeonato, aunque en realidad han sido 9 tantos en contra si se tiene en cuenta que en la primera jornada el Azuaga no anotó los tres goles por los que se le concedió la victoria. Sea como fuere, a estas alturas de la pasada campaña el cuadro pacense solo había recibido cinco tantos, un dato que refleja de forma evidente el bajo rendimiento defensivo del equipo.

Aunque Tienza, Pata y Calles han mostrado solidez, Jesús Sánchez y Lobato no están al mismo nivel que la pasada campaña y Adri Escudero no ha terminado de entrar con convicción en el equipo. Todo ello se suma a las desconexiones que sufre el equipo, que no solo afectan a la línea defensiva. La falta de intensidad en los duelos y de agresividad a la hora de presionar ha generado muchos goles en contra evitables para un equipo con la calidad del Badajoz.

Para que el cuadro pacense mejore, encadene victorias y se acerque a los puestos altos de la tabla, Ávila deberá emplearse a fondo para sacar el máximo rendimiento a su plantilla.