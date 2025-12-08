El Badajoz se pone el mono de trabajo y vuelve a ganar

Ficha técnica: 0 - CP MONTEHERMOSO: Brendon; Froilán, Mata, Jairo, Theo, Ange, Alexander, Vaquero (Frank, min. 75), Álex Labrador (Attahiri, min. 61), Luis Garrido, Chico (Mora, min. 61) 1 - CD BADAJOZ: Alonso; Álex Galán, Jesús Sánchez, Lobato, Pata, Pavón, (Barrena, min. 70), Gus Quezada, Fran Miranda, Bermúdez, Barba (Adri Escudero, min.87), Borja Domingo (Pablo Rodríguez, min. 77). GOLES: 0-1, Borja Domingo (min. 18). ÁRBITRO: Sebastián Cuadrado López-Romero (extremeño). Amonestó a los locales Álex Labrador, Froilán, Attahiri y Jairo, a los visitantes Borja Domingo, Fran Miranda, Lobato, Bermúdez, Alonso y Miguel Ángel Ávila y expulsó por doble amarilla a Alexander y por roja directa a Barrena. INCIDENCIAS: En torno a 500 espectadores en el Campo Municipal de Montehermoso.

El Badajoz de Miguel Ángel Ávila progresa adecuadamente. El conjunto blanquinegro se trajo los tres puntos de Montehermoso y sumó su segunda victoria consecutiva desde la llegada de Miguel Ángel Ávila al banquillo blanquinegro. Un gol de Jairo en propia puerta en el minuto 18 decantó la balanza en favor de los pacenses, que una vez más dispusieron de un importante número de ocasiones para no tener que pasar apuros en los últimos instantes del choque.

Debido a las bajas, Ávila comenzó con Alonso y Álex Galán como titulares en detrimento de los lesionados Tienza y David Calles. Tampoco estuvo disponible Álex Alegría, que sigue recuperándose de sus molestias musculares.

Al igual que ocurriera en el duelo ante el Villanovense, el Badajoz comenzó presionante y mandón. La escuadra pacense comenzó a generar acercamientos sobre la portería rival, obligando al Montehermoso a defenderse durante los primeros compases del choque.

La resistencia del Monte iba a llegar hasta el minuto 18. Borja Domingo se aprovechaba de un error defensivo del rival para hacer el primer gol del partido con ayuda de Jairo, que introducía el balón en su propia portería y ponía el 0-1 en el electrónico.

Si en la primera mitad el Badajoz fue superior, y se marchó con ventaja al descanso, en la segunda parte el equipo de Ávila se soltó la melena. Bermúdez y Barba comenzaron a asociarse cerca de la frontal del área y generaron peligro cada vez que se encontraban. Ambos protagonizaron la ocasión más clara del segundo tiempo, cuando el malagueño estrellaba un balón en la madera y, en el rechace, el pacense volvió a toparse con el palo.

Minutos después iba a ser Borja Domingo el que estuvo cerca de hacer el 0-2. El valenciano se planteaba ante Brendon pero trataba de superar al meta con una picadita que se le marchaba fuera.

Ambos equipos iban a acabar con 10 hombres tras las expulsiones de Alexandre en el Montehermoso por doble amarilla y de Barrena en el Badajoz por roja directa.

Finalmente, el Badajoz se llevó tres puntos que los sitúan décimo clasificado, a cinco puntos de puestos de playoff.