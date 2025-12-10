El Badajoz, optimista con la disputa del partido ante el Azuaga

El Badajoz mantiene un «optimismo total» respecto a la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por el expediente derivado de la incomparecencia en el partido frente al Azuaga correspondiente a la primera jornada de liga causada por el bloqueo de FIFA a las fichas de los futbolistas blanquinegros. Desde el club sostienen que mediante el recurso presentado y respaldado por su equipo jurídico consideran viable tanto la devolución de los tres puntos como la celebración del encuentro.

En el seno de la directiva blanquinegra se interpreta que el resultado de este proceso es determinante para el desarrollo deportivo del curso. «Si nos dan los tres puntos y la opción de ganar el partido tienes la posibilidad de encontrarte con seis puntos que cambiarían todo», trasladan desde la entidad, subrayando el impacto directo de la resolución en una Tercera Federación donde cada jornada estrecha la clasificación.

Mientras tanto, el club afronta un calendario económico exigente. Los dos años de carencia del convenio concursal han vencido, lo que supone que entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026 el club deberá abonar el primer tramo de los pagos a acreedores, una cifra que asciende a 646.793 euros solo durante este año. La hoja de ruta consiste en realizar «depósitos de manera progresiva» para cumplir con la obligación sin comprometer la operatividad de la entidad.

Posibles incorporaciones invernales

Otro de los flancos abiertos que tiene el club en estos momentos es el de los posibles refuerzos en el mercado invernal. Según ha podido saber este medio, la entidad blanquinegra saldrá al mercado, lo peinará y solo realizará incorporaciones si encuentra algo que mejore lo que hay actualmente.

Aunque se expresa que «casi con total seguridad habrá alguna incorporación», también se insiste en que no va a haber precipitaciones en la toma de decisiones y que solo se dará el paso si todas las partes están interesadas en que se produzca la operación.