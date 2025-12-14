Domingo perfecto para tumbar al líder

Ficha técnica: 2 - CD BADAJOZ: Alonso; Álex Galán, Lobato, Jesús Sánchez, Pata, Fran Miranda, Gus Quezada (Alegría, min.75), Barba (Adri Escudero, min.85), Bermúdez, Pavón (Iturraspe, min.83), Borja Domingo (Pablo Rodríguez, min.83). 1 - CF JARAÍZ: Miguel García; David Elena, Fran Castro, Pedroso, Javi Bernal, Gustavo (Vespi, min.72), Talyson, Luismi Cruz, Fabio, Yoni (Maymoune, min.60), Alfre. GOLES: 0-1, Talyson (min. 32); 1-1, Borja Domingo (min.63); 2-1, Borja Domingo (min.71). ÁRBITRO: Ricardo Pérez Antequera (extremeño). Amonestó a los locales Borja Domingo y Gus Quezada y a los visitantes Gustavo, Fran Castro, Vespi y Fabio. INCIDENCIAS: En torno a 2.000 espectadores en el estadio Nuevo Vivero.

El Badajoz logró este domingo una de esas victorias que provocan cosas positivas, tanto en lo deportivo como en lo institucional. El cuadro blanquinegro se impuso por 2-1 al Jaraíz, que llegaba al Nuevo Vivero como líder del Grupo 14 de Tercera, gracias a un doblete de Borja Domingo.

El conjunto pimentonero se adelantó en la primera mitad pero una soberbia reacción de los hombres de Miguel Ángel Ávila tras el descanso provocó la remontada, cimentada en las asistencias de Pavón y los goles de Borja Domingo.

Once sin novedades

Para recibir al líder en el Nuevo Vivero, Miguel Ángel Ávila no introdujo ningún cambio con respecto a los once futbolistas que ganaron en Montehermoso. Alonso se mantuvo bajo palos aunque Tienza ya se encontraba en el banquillo, la línea de defensa estuvo formada por Galán, Lobato, Jesús Sánchez y Pata, el centro del campo por Miranda, Gus Quezada y Barba y el ataque por Bermúdez, Pavón y Borja Domingo.

La primera acción clara del partido iba a ser blanquinegra. Pavón conseguía superar a su par por el costado izquierdo y conectaba un disparo cruzado con la zurda que se marchaba desviado por poco.

Respondería el Jaraíz acto seguido. A través de una jugada ensayada a la salida de un córner el cuadro pimentonero pisó área y puso en aprietos a Alonso Pérez, que desbarató el peligro con una gran mano.

Tras las dos primeras ocasiones, el partido entró en un tramo falto de dominador. Mientras que el Jaraíz jugaba con el reloj y mostraba síntomas de no tener ningún tipo de prisa para provocar que la ansiedad del Badajoz aumentara, el cuadro blanquinegro trataba de conectar con los hombres de ataque en zonas peligrosas a través de Barba sin demasiado éxito.

La igualdad inicial iba a romperse pasada la primera media hora de juego. Talyson se aprovechaba de una indecisión de la zaga pacense en área propia y metía la puntera para hacer el 0-1 y poner por delante al Jaraíz en el partido.

Tuvo el empate el Badajoz solo cinco minutos después del gol en contra. Miguel García protagonizaba una defectuosa salida de balón por parte del Jaraíz que acababa con el balón en los pies de Bermúdez en la frontal del área. El extremo blanquinegro conectaba un disparo de primeras y el cuero se marchaba fuera por centímetros.

La primera parte iba a acabar con una parada de Alonso que evitaba el segundo gol del Jaraíz. Tras la salida de un córner, Fran Castro remataba en la frontal del área pequeña pero su disparo salía centrado y se topaba con las manoplas del meta pacense.

Segunda parte con remontada

Si el primer tiempo acabó con ocasión pimentonera, el segundo inició con doble llegada blanquinegra. Primero Gus Quezada y posteriormente Borja Domingo tuvieron el empate pacense en sus botas, pero ambos se toparon con un gran Miguel García.

La evidente mejoría mostrada por los hombres de Miguel Ángel Ávila tras el paso por vestuarios se evidenció con el gol del empate. El partido sobrepasaba por poco la hora de juego cuando un robo en campo propio de Gus Quezada acabó en las botas de Pavón en el costado izquierdo. El extremo blanquinegro, con espacio por delante, avanzó unos metros hasta que cedió a Borja Domingo, que solo ante Miguel García definía al palo corto con la izquierda.

El propio Domingo iba a ser el encargado de culminar la remontada del Badajoz. La conexión entre el valenciano y Pavón volvía a brillar y el ex del Villafranca dejaba solo al delantero, que con un potente disparo al palo corto hacía el 2-1.

Con el resultado a favor, Ávila fue moviendo el banquillo progresivamente para darle a su equipo las armas necesarias para defender el resultado. Los suyos respondieron y dominaron a la perfección los tiempos del partido y evitaron que el Jaraíz prácticamente no llegara a la meta de Alonso.

Aunque una de esas pocas llegadas estuvo muy cerca de convertirse en el empate. Alfre aparecía en el segundo palo para cabecear un balón a la madera que puso en pie al Nuevo Vivero.

A pesar de la ocasión, el Badajoz se mantuvo muy firme en defensa y consiguió retener el cuero con inteligencia en ataque gracias a las conducciones de Bermúdez y a las batallas libradas por Alegría ante los defensas pimentoneros.

Finalmente, el colegiado decretaba el final del choque y certificaba la tercera victoria consecutiva del Badajoz. Los hombres de Miguel Ángel Ávila, que no sabe lo que es no ganar desde que llegó al banquillo pacense, tumbaron al líder, se sitúan a tres puntos de los puestos de playoff y piensan ya en cerrar el año con victoria en Puebla de la Calzada.