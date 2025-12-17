Borja Domingo: «Badajoz y el Badajoz se merecen estar muchísimo más arriba»

Borja Domingo atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada coincidiendo con la llegada de Miguel Ángel Ávila al banquillo del Badajoz. El delantero analiza la racha de tres victorias consecutivas, el cambio de dinámica del equipo, su adaptación al nuevo sistema de juego y su peso goleador en las últimas jornadas, sin olvidar la importancia del trabajo colectivo, la gestión de su lesión y el objetivo claro de luchar por el ascenso con humildad y ambición.

La llegada de Miguel Ángel Ávila ha revertido por completo la dinámica del equipo, que suma tres victorias seguidas desde su llegada ¿Qué ha cambiado?

Cuando viene un nuevo entrenador y empieza a ganar parece que lo ha cambiado todo y que todo es nuevo, pero los jugadores somos los mismos. La dinámica ha cambiado por muchas circunstancias y eso es lo importante. Creo que no hay que pensar en qué hacía mal un entrenador y qué hace bien el otro. El equipo ha cambiado de dinámica ahora pero podría haberlo hecho hace cuatro semanas. El míster nos da muchas facilidades sobre los rivales y a la hora de trabajar. Se ve reflejado y eso es clave.

El pasado domingo se sumó la tercera victoria consecutiva ante el Jaraíz, líder de la categoría ¿Ha supuesto un punto de inflexión?

Sabíamos que era un partido muy importante. Culminar la tercera semana del míster con una nueva victoria nos daba un plus, también a la afición. Se afronta todo de una manera diferente. En nuestro campo nos debemos hacer fuertes y la afición lo sabe. Llevamos varios partidos en los que nos están dando mucho.

La llegada de Miguel Ángel Ávila también ha supuesto un cambio de sistema. Ha pasado de jugar acompañado en ataque a hacerlo solo ¿Cómo se siente más cómodo?

Me encuentro bien de las dos maneras. Por suerte, soy un jugador que se adapta bien a ambos sistemas. Jugar con Alegría es un privilegio porque es un futbolista de categorías superiores. Hace un trabajo de espaldas a portería que muy pocos delanteros pueden hacer. Eso, combinado con mi forma de ir al espacio o entre centrales, me beneficiaba mucho. También me encuentro muy cómodo ahora. Me centro más en fijar a los centrales para que la segunda línea pueda tener más libertad para recibir en tres cuartos. Son ellos los que deben jugar y eso también me permite atacar los espacios.

En base a lo que menciona, ¿qué les pide a los delanteros Miguel Ángel Ávila?

En cada partido se dan situaciones diferentes. Por la forma en la que quiere que trabajemos, el míster quiere que vayamos siempre a por el partido con la presión alta y el bloque junto. Debe haber pocos espacios entre líneas para estar lo más cerca posible y así hacer más daño al rival cuando recuperemos el balón. Personalmente, me da información sobre cómo hacer la presión y a qué central presionar más. Me ha dado confianza desde su llegada. Tuve una racha en la que no entraban los goles pero el míster me ha animado y me ha dado la seguridad necesaria. Si el delantero marca dos goles es el mejor del partido, pero si no marca, aunque haga una gran actuación, no se ve del mismo modo.

¿Ha tenido que ver la pubalgia en esa mala racha que menciona?

Es cierto que la lesión lastra. No tiene fecha exacta de recuperación pero estoy trabajando con preparadores físicos y fisioterapeutas que me ayudan a que vaya lo mejor posible. Hay días de dolor pero intento trabajar sobre la zona para estar preparado el día de partido. En los partidos en los que no he estado disponible ha sido porque la lesión no me ha permitido entrenar. Ahora va todo un poco mejor y los goles están entrando. Podrían haber entrado más, pero lo importante es ayudar al equipo con trabajo.

De los últimos cuatro goles que ha marcado el Badajoz, tres han sido suyos y el restante el árbitro lo concedió en propia puerta aunque usted también tuvo mucho que ver ¿Tiene el Badajoz dependencia de Borja Domingo?

Los goles son fruto del trabajo de todo el equipo. Yo remato pero previamente se corta un balón o se da un buen pase. Hay días en los que la pelota entra y otros en los que no, pero sin el trabajo previo del colectivo no habría hecho goles. Es lo que se me pide y eso puede generar cierta presión, pero en ningún caso hay dependencia. Si no las meto yo las metería el que jugara en mi lugar. El trabajo del equipo es muy bueno y se generan muchas ocasiones.

El equipo ha encadenado tres victorias por primera vez en lo que va de temporada y se encuentra a tres puntos de los puestos de playoff. Ávila pide humildad e ir partido a partido pero el objetivo del club sigue siendo el ascenso.

No vamos a mentir a nadie. El objetivo de la plantilla y del club es ascender porque el Badajoz y Badajoz se merecen estar muchísimo más arriba y nosotros vamos a pelear para que sea así. El míster acierta pidiendo humildad e ir semana a semana. No hay que ir más allá porque eso nos haría equivocarnos. El inicio no ha sido el deseado, pero ahora mismo nuestro objetivo debe ser trabajar cada día, preparar el siguiente partido y ganar durante el fin de semana. Es cierto que ves la clasificación, ves que escalas puestos y te motiva, pero si no ganas el siguiente partido no consigues nada. Solo pensamos en el partido ante la Puebla y en irnos de vacaciones con las mejores sensaciones posibles

Precisamente el partido ante la Puebla es el último del 2025. Teniendo en cuenta la racha en la que llegan y el factor de poder sumar la cuarta victoria consecutiva, ¿cómo valora el encuentro?

Sabemos de la dificultad que tiene el partido porque son un rival directo que tiene un gran equipo y que en su campo se hace fuerte. Estamos preparando el partido con nuestras armas porque es muy importante sumar de tres. Nos permitiría irnos al parón con grandes sensaciones. No sabemos donde nos quedaríamos en la clasificación pero nadie ha conseguido ganar cuatro partidos seguidos. Prolongar la racha es lo que nos va a hacer estar más arriba en la clasificación.