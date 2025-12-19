Ávila: «Tenemos que prolongar los buenos momentos en los partidos»

El Badajoz afronta este sábado en Puebla de la Calzada (18.00 horas) el último compromiso del año con la moral reforzada tras su última victoria, pero con la prudencia que exige un duelo siempre complejo. En la previa del encuentro, Miguel Ángel Ávila compareció ante los medios para analizar la semana de trabajo, repasar el estado de la plantilla y advertir de la dificultad que entrañará la visita a un rival que está firmando una temporada notable.

El técnico cacereño valoró de forma positiva la preparación del equipo durante los últimos días. «El equipo ha trabajado muy bien», señaló, subrayando que desde el lunes el foco ha estado puesto en un rival exigente. Ávila no ocultó que será necesario ofrecer una versión muy intensa. «Tendremos que mostrar un nivel alto de intensidad», insistió, consciente de que cualquier relajación puede pagarse cara en un campo complicado.

En el apartado de bajas, el entrenador confirmó dos ausencias ya conocidas. «David Calles continúa recuperándose y Barrena cumple su segundo partido de sanción», explicó, aunque quiso destacar el buen momento anímico del resto del grupo. «Todos los demás están disponibles, con ganas e ilusión», añadió.

Uno de los nombres propios fue Borja Domingo, máximo goleador del equipo y referente ofensivo en las últimas jornadas. Ávila valoró su momento, pero sin caer en la complacencia. «Está viendo puerta, pero debemos ser exigentes con él porque tiene potencial para dar mucho más al equipo».

Para el técnico, es lógico que un jugador destaque, pero el objetivo es colectivo. «Si conseguimos agregar más goles a la segunda línea, el equipo será mejor», apuntó, negando una dependencia excesiva del delantero. «No considero que tengamos excesiva dependencia de Borja».

También habló del margen de mejora del equipo. Ávila fue claro. «Tenemos que hacer que los buenos momentos se prolonguen más en los partidos», afirmó, recordando que la continuidad es clave sin olvidar que «el rival también juega».

Otro futbolista mencionado fue Antonio Pavón, del que destacó su compromiso. «Está haciendo lo que le pedimos. Es un jugador que sin balón es muy sacrificado y que ayuda en todas las labores. Le exigimos y le apretamos porque tiene nivel», recalcó.

Sobre la Puebla, Ávila no escatimó elogios. «Es un equipo muy completo que mezcla muy bien juventud y veteranía», describió, además de destacar su variedad de registros y la labor de su entrenador. «Nos lo van a poner muy difícil», advirtió.

Por último, el técnico apeló a la afición. «Pedimos que nos ayuden. Si la gente está con el equipo, tenemos una baza muy importante», concluyó, convencido de que la unión entre grada y vestuario puede marcar la diferencia.