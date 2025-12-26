Fútbol | Tercera Federación
El Badajoz libera una ficha senior con la salida de Gorka Iturraspe
El centrocampista vasco abandona la disciplina blanquinegra tras haber disputado únicamente cuatro encuentros desde su llegada en el mercado veraniego
El mercado de invierno ha comenzado en Badajoz. El cuadro blanquinegro ha anunciado este jueves la salida de Gorka Iturraspe, que menos de seis meses después de su llegada se convierte en la primera salida de la entidad blanquinegra.
Las lesiones han privado al centrocampista vasco de tener minutos y continuidad en el Badajoz. El ex del Don Benito apenas ha sumado 69 minutos repartidos en cuatro encuentros. Una lesión de espalda le privó de debutar hasta la jornada 10, pero sus apariciones en el equipo no terminaron de tener el peso suficiente para ganarse un hueco en la plantilla.
Tras la salida de Iturraspe, el Badajoz libera una ficha senior que previsiblemente ocupará con otro mediocentro. Ávila ya dejó caer en su última intervención ante los medios, tras el empate en Puebla de la Calzada, que el club tendría que acudir al mercado para apuntalar el equipo y corregir las carencias que tiene la plantilla.
El propio club también ha deslizado la opción de acudir al mercado, aunque siempre se ha recalcado que solo se incorporaría a algún jugador que mejorara lo que ya hay en plantilla.
El cuadro blanquinegro retomará la actividad el próximo lunes con el objetivo de preparar el encuentro ante el Calamonte del 4 de enero.
- Ganadores de la Lotería de Navidad en Badajoz: «No nos hizo ricos, pero dejó una alegría en el barrio»
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Junta autoriza seis de las siete solicitudes de cotillones en Badajoz, ¿cuál ha sido denegada?
- El PSOE mantiene sus apoyos en la margen derecha de Badajoz y Vox gana en Cerro Gordo
- El tercer premio de la Lotería Nacional cae en la administración más antigua de Badajoz
- Ambientazo en la Tardebuena de Badajoz, ¡búscate en las fotos!
- La iniciativa Desayunos Solidarios redobla esfuerzos ante aumento de usuarios por el frío en Badajoz
- Madleman, historia y toques de humor: así es el belén que recrea el Casco Antiguo de Badajoz