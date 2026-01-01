El Badajoz, a iniciar el 2026 con el pie derecho ante el Calamonte

Año nuevo, viejos propósitos. El Badajoz inicia su andadura en el 2026 este domingo ante el Calamonte a las 12.00 en el Nuevo Vivero con el objetivo de prolongar la buena racha con la que cerró el pasado año. El equipo de Miguel Ángel Ávila, a tres puntos de los puestos de playoff, regresa a su feudo para cerrar la primera vuelta del campeonato en casa con las mejores sensaciones posibles.

Unas buenas sensaciones cimentadas en la recta final del pasado año. La llegada de Ávila al banquillo blanquinegro cambió al equipo, que encontró por fin la regularidad en sus resultados. En cuatro encuentros del cacereño al frente del equipo, tres victorias y un empate que han colocado al Badajoz cerca de los puestos de fase de ascenso.

En su último compromiso del 2025, el cuadro pacense visitó Puebla de la Calzada, donde se tuvo que conformar con sumar un punto. La escuadra poblanchina se adelantó en el marcador por mediación de Abraham Pozo, pero Borja Domingo empataría la contienda y dejaría el definitivo 1-1 en el electrónico, certificando el reparto de puntos.

Tras el choque, Ávila realizó balance de sus cuatro encuentros al frente del Badajoz, valorándolos de manera positiva aunque ambiciosa. El técnico reconoció que el equipo quería ganar en Puebla, pero que sumar un punto para cerrar el año no fue un mal premio ante un rival que se encuentra completando una gran temporada.

También habló Ávila sobre posibles incorporaciones. El ex del Coria, reacio a hablar sobre fichajes desde que llegó al banquillo, aprovechó la proximidad del mercado invernal para pedir refuerzos que permitan subir el nivel competitivo de la plantilla. «Si queremos pelear por lo más alto necesitamos algunas piezas más», reconoció.

Aunque sin excesivo movimiento, sí ha habido llegadas y salidas en la entidad pacense. Gorka Iturraspe cerró su breve etapa como futbolista blanquinegro para poner rumbo al Bollullos, mientras que se confirmó la llegada del mediapunta argentino Thiago Alves, que ocupará ficha Sub-23.

El nuevo fichaje estará a disposición de Ávila para debutar ante un Calamonte que llega al Nuevo Vivero en puestos de descenso. Los hombres de Cubi no han terminado de encontrar la regularidad en sus resultados, aunque afrontan el primer partido del año tras vencer 2-0 al Pueblonuevo en un duelo directo por la permanencia.