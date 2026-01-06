Ávila: «Si seguimos ganando, el resto se dejará puntos»

El Badajoz estrenó el año con una victoria trabajada ante el Calamonte que le permitió arrancar 2026 con tres puntos importantes. Tras el encuentro, Miguel Ángel Ávila valoró de forma positiva el rendimiento de su equipo, aunque no ocultó las dificultades encontradas, especialmente durante una primera mitad en la que faltó acierto. El técnico destacó la paciencia de sus jugadores y la reacción tras el descanso, clave para que Alegría y Bermúdez decantaran el partido.

Ávila reconoció que el choque respondió al guion esperado. «Ha sido un partido difícil», explicó, señalando que el Calamonte llegaba «en buena dinámica» y con la intención de «hacer un encuentro largo, con ritmo bajo e interrupciones». En ese contexto, al Badajoz le costó encontrar claridad antes del descanso. «Nos ha faltado más tranquilidad en el último tercio y mejor ocupación de los espacios», admitió, aunque fue claro al defender a los suyos. «No hay que reprochar nada a los jugadores, el plan de partido ha salido».

El entrenador insistió en que la clave fue mantener la calma. «Sabíamos que insistir y tener paciencia nos darían recompensa», afirmó, apuntando al desgaste físico del rival como un factor decisivo en la segunda parte. «Ellos lo han acusado y la consecuencia son los tres puntos». Más allá del resultado, Ávila volvió a lanzar un mensaje de crecimiento. «No nos centramos en la clasificación», aseguró, convencido de que «desde la victoria se corrige mejor».

También tuvo palabras de respeto hacia el Calamonte. «Han hecho su partido», señaló, destacando a un equipo «joven y con hambre» que, a su juicio, «compite bien y creo que se va a salvar».

En el plano individual, valoró la actuación de Bermúdez. «Está entendiendo cada vez mejor lo que le pedimos», explicó, subrayando su papel decisivo tras el descanso y su capacidad para actuar por dentro como «una variante táctica más».

Sobre la falta de efectividad, Ávila restó dramatismo. «Firmaría hacer en todos los partidos las ocasiones que hacemos», afirmó, apuntando al parón navideño como posible causa de la falta de definición. «Generamos y nos generan muy poco».

Por último, el técnico ya mira al duelo ante el Gévora y al mercado. «Es un contexto totalmente distinto», advirtió sobre el próximo rival, antes de confirmar movimientos. «Las salidas de Iturraspe y Abubakar nos dejan dos fichas libres que queremos utilizar».