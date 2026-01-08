La pedanía desafía a la capital en un derbi pacense inédito

Gévora y Badajoz se miden frente a frente este domingo en el primer episodio de un derbi pacense inédito. Pedáneos y capitalinos se darán cita el próximo domingo a las 17.00 en el Municipal de Gévora para disputar el último partido de la primera vuelta del campeonato. Aunque ambas entidades llegan en dinámicas diferentes, el choque en Gévora tendrá poco de sencillo.

El Badajoz afronta el duelo tras sumar la primera victoria del año en su choque ante el Calamonte. Los hombres de Miguel Ángel Ávila sumaron la cuarta victoria en cinco encuentros desde la llegada del técnico cacereño en un encuentro en el que dominaron de principio a fin pero en el que se evidenció una vez más la falta de pegada. A los blanquinegros les faltó finura en los metros finales y se marcharon al descanso con empate a cero. En la segunda mitad, Alegría salió del banquillo para desatascar el marcador en el minuto 70. Menos de quince minutos después, Bermúdez terminaba de sentenciar el choque desde los once metros tras convertir un penalti provocado a Antonio Pavón.

La victoria del Badajoz situó a los blanquinegros a solo tres puntos de los puestos de playoff, por lo que el duelo ante el Gévora se convierte en vital. Tras el partido ante el Calamonte, Ávila catalogó el partido como «muy difícil» y aseguró que se enfrentarán a «un contexto totalmente distinto». «Nos encontraremos a un equipo con una motivación muy grande porque también pertenecen a la ciudad. Debemos mejorar ciertos aspectos del juego y a partir de ahí llegará la contundencia. El Municipal de Gévora nos exigirá mucho», expresó el preparador blanquinegro.

Delante tendrán a un Gévora que llega inmerso en una negativa racha de resultados. Los verdinegros no conocen la victoria desde el pasado 19 de octubre, fecha en la que se impusieron a domicilio al Calamonte gracias a un gol de Bachuri. Desde ese momento, los hombres de Martín Fernández acumulan nueve encuentros seguidos sin ganar, de los cuales cuatro han sido derrotas. Esta dinámica les ha hecho situarse en el decimoquinto puesto de la tabla, dos puntos por encima del descenso.

A pesar del mal momento, los pedáneos llegan al choque ante el Badajoz con la moral alta. En su último compromiso, un gol del meta Fran Fernández en el minuto 97 sirvió para sacar un punto del Antonio Amaya de Pueblonuevo ante un rival directo. Pese a que Leandro Izquierdo adelantó a los de las Vegas Bajas desde el punto de penalti en el minuto 22, los pedáneos se encomendaron a la épica y gracias a su portero consiguieron un empate que supo a victoria y que les mantiene fuera de la zona peligrosa de la clasificación.

Tras el enfrentamiento, Martín Fernández explicó que el gol verdinegro había hecho justicia al segundo tiempo completado por los pedáneos, en el que dispusieron de varios acercamientos peligrosos que no llegaron a convertirse en gol. «Nos han hecho daño en transición pero creo que el resultado es justo para el partido que hemos hecho. Habíamos generado menos porque no era nuestro contexto. Había sido una semana atípica y estoy muy orgulloso de los chicos porque han hecho el partido que habíamos preparado», expresó Fernández.

Con todo, pedáneos y capitalinos afrontarán un derbi pacense que, a pesar de ser inédito, supondrá una bonita fiesta del fútbol pacense en la que dos equipos con luchas diferentes tratarán de sumar tres puntos que les permitan dar un paso más hacia sus respectivos objetivos.