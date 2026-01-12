Ávila: «Hemos sido contundentes en un campo muy complicado»

El Badajoz se adjudicó el derbi pacense con autoridad y prolongó su excelente dinámica desde la llegada de Miguel Ángel Ávila al banquillo. Los blanquinegros sumaron su quinta victoria en seis partidos tras imponerse con claridad en Gévora, en un encuentro que el técnico cacereño valoró de forma muy positiva por la seriedad y el cumplimiento del plan establecido.

Ávila explicó que el triunfo se construyó desde la pizarra y la lectura del rival. «El plan de partido ha salido como estaba previsto», afirmó, detallando que el Gévora es un equipo que «arriesga por dentro y alterna registros», lo que obligaba a ajustar las presiones. El Badajoz lo entendió bien y supo castigar los desajustes. «Hemos estado muy seguros a la hora de robar», señaló, aunque reconoció que en la primera parte «nos hemos recreado en exceso» en algunas transiciones.

El técnico destacó la solidez defensiva y la madurez del equipo. «Lograr otra portería a cero siempre es importante», subrayó, poniendo el foco también en la mejora de las vigilancias. Para Ávila, el marcador no reflejó del todo la dificultad del choque. «El 0-2 es un resultado engañoso», advirtió, recordando que un gol temprano del rival habría cambiado el escenario. Con el paso de los minutos, el contexto favoreció a los blanquinegros. «Sabíamos que se iban a exponer más», explicó, aunque admitió que le habría gustado «no sufrir ocasiones al final».

Sobre la suplencia de Borja Domingo, el entrenador fue claro. «Ha sido una decisión técnica», justificó, defendiendo la apuesta por Alegría en función del rival. «Cuando tienes dos delanteros de ese nivel, a veces es difícil decidir».

Autocrítica local pese al esfuerzo

En el lado contrario, Martín Fernández reconoció la superioridad visitante, especialmente antes del descanso. «El Badajoz ha jugado a un ritmo altísimo y ha sido muy superior», admitió, lamentando los errores en transición. El técnico del Gévora fue autocrítico. «Nos faltan tablas en partidos como este», confesó, aunque valoró el esfuerzo de los suyos y el aprendizaje de una primera vuelta que considera positiva pese a la mala dinámica.

Martín Fernández atiende a los medios tras el encuentro ante el Badajoz / Alberto Aranda

Además, Martín Fernández quiso contextualizar la derrota dentro del proceso de crecimiento de su equipo. «Este partido no es de nuestra liga», afirmó, poniendo en valor que el Gévora compite con un perfil distinto de plantilla. «En la segunda parte controlamos más el juego y tuvimos llegadas», explicó, convencido de que ese tramo refleja el camino a seguir.

El técnico del Gévora cerró su análisis con un mensaje de futuro. «La primera vuelta ha sido de aprendizaje», señaló, confiando en que la recuperación de jugadores importantes permita aumentar el nivel y mejorar en la segunda mitad del campeonato.