Un Badajoz desbloqueado inicia la segunda vuelta en Azuaga

El Badajoz inicia este domingo una segunda vuelta de puerta grande o enfermería. La entidad pacense afronta el primer encuentro de la segunda mitad del campeonato visitando al siempre peligroso Azuaga, al que se enfrentará a las 12.15.

Los pupilos de Miguel Ángel Ávila llegan al encuentro en el mejor momento de la temporada. La llegada del técnico cacereño supuso un punto de inflexión en la irregularidad en la que se había instaurado el equipo desde el arranque liguero. Tras la llegada de Ávila, el Badajoz ha sumado cinco victorias y un empate en sus últimos seis choques.

Los últimos tres puntos que logró el combinado blanquinegro fueron los correspondientes al derbi pacense ante el Gévora. Un sólido cuadro pacense se hizo con la victoria gracias a una primera mitad en la que fue muy superior y a un segundo tiempo de pragmatismo en el que gestionó los tiempos del partido a la perfección. Todo ello, sumado a los goles de Jorge Rodríguez en propia puerta, Jesús Sánchez y Alegría supusieron una nueva victoria para el Badajoz.

Tras el partido, Ávila valoró muy positivamente la actuación de sus hombres, de los que destacó la adaptación al planteamiento y la lectura del juego para imponerse al rival. También completó su balance personal de la primera vuelta y recordó al club que sus peticiones en lo que a fichajes se refiere servirán para hacer al equipo más competitivo.

Precisamente en el apartado de llegadas ha habido novedades durante esta semana. El club anunció el pasado lunes la incorporación de Lolo González, central sanluqueño de 34 años que llegar procedente del Estepona. El futbolista, presentado ante los medios el miércoles, aseguró estar motivado ante la oportunidad de jugar para un club histórico como el Badajoz y confesó que Luis Oliver Sierra se puso en contacto con él por primera vez en noviembre.

El propio Oliver aseguró en la presentación de Lolo González que el club se marca como objetivo la incorporación de un mediocentro organizador, aunque no se descartan refuerzos en otros puestos si se da la oportunidad.

Con total seguridad, Lolo González estará disponible para disputar el choque del domingo ante un Azuaga que está sorprendiendo de manera negativa. Los rojiblancos prescindieron de los servicios de José Miguel Ramos tras caer en casa del Montijo y acumular tres derrotas consecutivas. Su puesto lo ocupó David Blanco, que en su debut como técnico logró la victoria en Pueblonuevo, ubicando al Azuaga en la séptima posición de la tabla con 26 puntos.

Aunque es el primer partido de la segunda vuelta, el antecedente entre ambos equipos no se refiere a un partido de fútbol. En la primera jornada, el Azuaga visitó el Nuevo Vivero a sabiendas de que ese partido no se disputaría. Un bloqueo a las fichas federativas del Badajoz por parte de FIFA impidió que los pacenses pudieran jugar el partido, provocando la derrota por 0-3 y una sanción de tres puntos que aún arrastra la entidad blanquinegra.