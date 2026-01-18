Golpe de épica en Azuaga

Ficha técnica: 1 - CD AZUAGA: Jaime Durán; Braian (Jesús Marín, min. 88), Antonio Márquez, Ale Limón, Juanpe, Vera, Parada (Emilio Vaca, min. 88), Konate, Piochi (Vallellano, min. 84), Erik Aguado (Luis Prieto, min. 76), Lucky (Alvarito, min. 76). 2 - CD BADAJOZ: Tienza; Álex Galán, Jesús Sánchez, Lobato, Pata, Fran Miranda, Gus Quezada (Lolo González, min. 71), Barba, Bermúdez, Pavón (Barrena, min. 83), Alegría (Borja Domingo, min. 57). GOLES: 1-0, Vera (p.) (min. 29); 1-1, Gues Quezada (min. 43); 1-2, Borja Domingo (min. 83). ÁRBITRO: Azael López Jiménez (extremeño). Amonestó a los locales Juanpe y Piochi, y a los visitantes Fran Miranda, Gus Quezada y Lobato. INCIDENCIAS: En torno a 2.000 aficionados en el Municipal de Azuaga.

El Badajoz ya está aquí. El cuadro blanquinegro sumó una nueva victoria a su casillero en su visita al Municipal de Azuaga tras imponerse por 1-2 en un encuentro en el que tuvo que remontar y que acabó ganando gracias a un gol de Borja Domingo en la recta final del partido. Los tres puntos sitúan a los hombres de Miguel Ángel Ávila en puestos de playoff por primera vez en lo que va de campaña.

En el primer duelo de la segunda vuelta, Ávila repitió el mismo once que se impuso por 0-3 en Gévora. Al igual que sucedió en la pedanía pacense, Álex Alegría volvió a salir de la partida en detrimento de un Borja Domingo que iba a esperar su oportunidad desde el banquillo.

La contienda inició inclinada hacia el lado local. El potente arranque de los pacenses se transformó en una doble ocasión de Alegría, primero en el minuto 4 y posteriormente en el 9’, que de no ser por dos soberbias intervenciones de Jaime Durán habrían supuesto los primeros tantos del choque.

La balanza se fue equilibrando con el paso de los minutos. Las dos paradas de Durán dieron alas al Azuaga, que fue creciendo en el partido gracias a las segundas jugadas tras los envíos en largo. A través de Juanpe especialmente, los rojiblancos comenzaron a crear peligro aunque sin llegar a convertirlo en ocasiones claras de gol.

El mejor momento del Azuaga iba a ser premiado con el primer gol del partido. A escasos minutos de llegar a la primera media hora de juego, Vera superaba a Pata, pisaba el área blanquinegra y recibía la falta del lateral del Badajoz. El colegiado señalaba el punto de penalti y el propio Vera era el encargado de poner por delante al Azuaga tras engañar a Tienza.

El gol a favor espoleó a los de la Campiña Sur, que se aprovecharon de las dudas surgidas en el Badajoz para tratar de anotar el segundo gol. Las llegadas por banda siguieron sucediéndose pero un soberbio Lobato, que desbarató un mano a mano de Vera con Tienza, sostuvo a los suyos.

Cuando parecía que el choque se marcharía a vestuarios con ventaja local, apareció Gus Quezada. Tras un córner a favor del Badajoz, el centrocampista ecuatoriano surgía en el segundo palo para ganarle la partida a su par y empujar al fondo de las mallas un balón suelto tras un rechace. En el momento más delicado del partido, el Badajoz lograba igualar la contienda para marcharse a vestuarios con empate a uno.

Borja Domingo, decisivo

La segunda mitad comenzó más igualada que la primera. Ambos quipos buscaban hacerse con el centro del campo sin demasiada suerte y los primeros quince minutos del segundo tiempo tuvieron poco fútbol.

El partido iba a cambiar con la entrada de Borja Domingo. Ávila sustituía a Alegría por el valenciano, que activó a todo el frente de ataque blanquinegro. Las ocasiones se fueron sucediendo y solo la falta de efectividad privó al Badajoz de ponerse por delante en el marcador.

Cuando el efecto Domingo se diluyó, el Azuaga volvió a la carga, aunque esta vez con menos intensidad que en la primera parte.

Con el partido en su recta final, el Badajoz iba a asestar el golpe definitivo. Fran Miranda encontraba a Borja Domingo en la frontal, el delantero se giraba y con la pierna izquierda hacía el 1-2. El Badajoz dejaba muy poco tiempo para la reacción a su rival, que a pesar de intentarlo se topó con la solidez defensiva blanquinegra.

Sin tiempo para más, el colegiado decretaba el final del partido y confirmaba una nueva victoria del Badajoz. Los pacenses pisan puestos de playoff por primera vez en lo que va de temporada y continúan prolongando su soberbio estado de forma desde la llegada de Miguel Ángel Ávila.