Ávila: «Esta victoria es un trabajo de todos, no solo mío»

El Badajoz confirmó su excelente dinámica con una victoria de mérito en Azuaga que le permite instalarse en puestos de playoff. El conjunto blanquinegro remontó el tanto inicial del cuadro rojiblanco y firmó su sexta victoria en los últimos siete encuentros, prolongando el impacto positivo de la llegada de Miguel Ángel Ávila al banquillo. Tras el partido, el técnico cacereño se mostró satisfecho, aunque quiso lanzar un mensaje de prudencia de cara al futuro.

Ávila subrayó el valor colectivo del triunfo. «Esta victoria es un trabajo de todos, no solo mío», afirmó, poniendo el foco en la implicación del vestuario. «Los futbolistas creen en la idea y victorias como esta refuerzan mucho la moral», añadió, recordando la dificultad de remontar ante «un rival muy complicado». El entrenador reconoció que el equipo pasó por momentos delicados. «Hay un tramo de 10 o 15 minutos en la primera parte en el que no hemos estado bien y nos ha podido costar más caro», explicó, aunque el balance general fue positivo. «Van, creen y generan ocasiones», insistió, aceptando que falta algo de acierto, pero sin reproches. «Agradezco la actitud que tienen», confesó.

Pese a la racha, Ávila pidió calma. «Tenemos que ser humildes», advirtió. «Las rachas positivas y negativas se terminan», recordó, avanzando que el partido ante el Santa Amalia se preparará con la misma humildad.

En el plano táctico, el técnico explicó que el inicio fue prometedor. «En los primeros 15 minutos arrancamos bien», señaló, lamentando no haberse adelantado con las ocasiones de Alegría. El gol local obligó a reajustar. «Entendimos que nos estaban incomodando por dentro», explicó, lo que llevó a corregir posicionamientos tras el descanso. «En la segunda parte hemos estado mucho mejor».

Ávila también valoró la competencia entre Alegría y Borja Domingo. «Queremos lo mejor para el equipo», afirmó, destacando la aportación de ambos y la importancia de los revulsivos. «La entrada de Borja lo demuestra».

Por último, celebró el debut de Lolo González y volvió a mirar al mercado. «Tenemos las ideas claras», aseguró. «Todo lo que venga para reforzarnos y hacernos mejores será bienvenido».