Borja Domingo gana puntos

El Badajoz ha encontrado a su crack. El conjunto blanquinegro cuenta en Borja Domingo con ese futbolista diferencial capaz de marcar el rumbo de los partidos e influir de manera directa en los resultados. Un jugador que no solo aporta goles, sino que suma puntos y se ha convertido en una pieza clave para los intereses del equipo. El delantero valenciano atraviesa actualmente su mejor momento desde que llegara al club pacense durante el mercado invernal de la pasada temporada, y buena parte de esta notable mejoría tiene como protagonista a Miguel Ángel Ávila.

Tras ver portería en Azuaga, Borja Domingo acumula ya siete goles en lo que va de campeonato liguero, una cifra que lo sitúa en la séptima posición de la tabla de máximos goleadores del Grupo 14 de Tercera Federación. Por delante del atacante blanquinegro solo aparecen Chema Chávez (Jerez), Rocha y Copete (Don Benito), el lesionado Alberto Sánchez (Montijo), Vera (Azuaga) y Alfre Ramos (Jaraíz).

De todos ellos, únicamente Vera y Alberto Sánchez han disputado menos encuentros que Borja Domingo, quien se vio obligado a perderse aproximadamente un mes de competición a causa de una pubalgia, circunstancia que le ha limitado a participar en solo 14 partidos hasta el momento.

El rendimiento goleador del delantero valenciano puede dividirse claramente en dos etapas bien diferenciadas. La primera corresponde al periodo de Juan Marrero al frente del banquillo del Badajoz. Bajo la dirección del técnico valenciano, Borja Domingo participó en siete de los diez partidos dirigidos por Marrero y logró únicamente dos goles, ambos como local y frente a Diocesano y Llerenense.

La segunda etapa, mucho más productiva, coincide con la llegada de Miguel Ángel Ávila al banquillo pacense. Desde que el técnico cacereño asumiera las riendas del equipo, Borja Domingo ha firmado cinco goles en siete encuentros, consolidándose como el principal referente ofensivo del Badajoz y en uno de los grandes responsables del crecimiento competitivo del conjunto blanquinegro.

El propio Borja Domingo se refería a este incremento de su producción goleadora en una entrevista concedida a este medio, en la que también abordaba la presión que supone asumir el peso ofensivo del equipo y restaba importancia al hecho de acaparar los focos. El delantero valenciano quiso destacar en todo momento el carácter colectivo del rendimiento del Badajoz y huir de cualquier protagonismo individual.

«Los goles son el resultado del trabajo de todo el equipo. Al final yo soy quien remata, pero antes hay una recuperación, un buen pase o una jugada bien elaborada. Hay días en los que la pelota entra y otros en los que no, pero sin ese trabajo previo del colectivo sería imposible marcar», explicaba el atacante. «Es cierto que se me pide que esté cerca del gol y eso puede generar cierta presión, pero en ningún caso existe dependencia. Si no marco yo, lo hará el compañero que juegue en mi posición. El funcionamiento del equipo es muy bueno, se generan muchas ocasiones y eso es lo más importante», concluía.

7 goles, 9 puntos

Pese a que Borja Domingo quiso quitar hierro a su gran momento, lo cierto es que sus goles han sido el plus que ha cambiado por completo la dinámica del equipo.

Antes de la llegada de Ávila, solo uno de los dos goles anotados por el valenciano influyó directamente en la tabla clasificatoria.

Además de marcar el tercer gol en la victoria del Badajoz ante el Diocesano por 3-1, Borja Domingo también marcó el primer gol del partido en el Badajoz-Llerenense, que acabó suponiendo un punto para los blanquinegros.

Los datos mencionados contrastan de manera directa con el ratio de goles/puntos que atesora el valenciano desde la llegada de Ávila. Los cinco goles anotados por Domingo desde la llegada del cacereño le han otorgado al Badajoz ocho puntos.

Los dos primeros se lograron con el gol que el delantero anotó al Villanovense en el debut de Ávila en el banquillo. Posteriormente, el futbolista firmó un doblete en casa ante el Jaraíz, que se tradujo en tres puntos muy meritorios. También significó un punto el gol que Domingo anotó en Puebla de la Calzada, que supuso el empate a uno. Por último, el gol de la victoria del Badajoz en Azuaga también llevó la firma del delantero valenciano.

En definitiva, más allá de las cifras y los datos, Borja Domingo se ha convertido en el factor diferencial que necesitaba el Badajoz para dar un salto competitivo. Su impacto en el marcador, unido al cambio de dinámica del equipo, explica gran parte del crecimiento blanquinegro en esta segunda fase de la temporada.