Moyano se suma a la sala de máquinas blanquinegra

Miguel Ángel Ávila ya tiene a su tan deseado pivote. A primera hora de la tarde de este lunes, el Badajoz ha anunciado la llegada de su tercer fichaje invernal. Se trata de Adrián Moyano, un centrocampista de 26 años que llega a la entidad pacense después de haber rescindido su contrato con la Real Balompédica Linense, con la que disputó el Grupo 10 de Tercera Federación.

Formado en la cantera del Recreativo de Huelva, con el que disputó dos encuentros en la temporada 20/21, Moyano ha militado en clubes como el filial del Ceuta o en el Ciudad de Lucena, club con el que disputó la fase de ascenso a Segunda Federación la pasada campaña.

Tras no lograr el ascenso, el futbolista se marchó a la Balona, con la que ha disputado 16 partidos en la presente temporada, 10 de ellos como titular.

Pese a que comenzó siendo relevante en los planes de David Sánchez, el mediocentro fue perdiendo protagonismo y en las últimas jornadas su participación ha sido testimonial.

Desde La Línea de la Concepción hablan de Moyano como un jugador de buen toque de balón, sacrificado y polivalente, que podrá aportar tanto en defensa como en ataque, aunque su principal virtud es la organización.

El futbolista aún no aparece inscrito en la Federación Extremeña de Fútbol, por lo que aún es pronto para saber si Ávila podrá contar con él en Don Benito.