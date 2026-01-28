Moyano: «El proyecto y la ambición del club me lo han puesto fácil»

El Badajoz presentó este miércoles a Adrián Moyano como nuevo refuerzo para el centro del campo blanquinegro. El mediocentro onubense de 26 años, que llega tras rescindir contrato con la Real Balompédica Linense, compareció junto al director deportivo del club, Luis Oliver Sierra, en un acto en el que ambos dejaron claras las razones del fichaje, el rol que se espera del futbolista y las líneas a seguir por parte del club en lo que resta de mercado invernal en el tramo decisivo de la temporada.

Moyano explicó que el interés del Badajoz no es reciente. «El contacto comenzó a finales de año», señaló, reconociendo que hubo varios factores determinantes para aceptar la propuesta. «El proyecto, el equipo, las infraestructuras y la afición me lo han puesto fácil», afirmó, subrayando también la importancia de la historia del club y su entorno. «Todo de lo que me fui informando fueron buenas palabras», añadió.

El nuevo mediocentro llega con la intención de integrarse cuanto antes en una dinámica positiva. «Vengo a sumar y a poner mi grano de arena», explicó, convencido de que el equipo atraviesa un buen momento. En lo futbolístico, Moyano se definió como un jugador al que le gusta asumir protagonismo con balón. «Me siento más cómodo con balón que sin él», apuntó, describiéndose como un perfil organizador capaz de actuar tanto de pivote como de interior, según las necesidades del equipo.

En cuanto a los objetivos, el onubense evitó personalismos. «No me gusta hablar de manera individual, sino grupal», aseguró. «El objetivo es claro», añadió en referencia al ascenso, dejando claro que su prioridad es «ayudar en lo que me pida el míster». Moyano también destacó la buena acogida en el vestuario. «Veo un grupo espectacular», comentó, señalando la cercanía del cuerpo técnico y el buen ambiente como aspectos clave para alcanzar el objetivo común.

El futbolista reconoció conocer la exigencia del club. «Sé dónde vengo», afirmó, comparando el nivel de presión con experiencias anteriores. «Este equipo debe demostrar que no se conforma», insistió. Sobre su contrato, confirmó que es por seis meses, con variables. «Si hay ascenso, hay posibilidad de renovación», desveló.

La ficha de Lobato, para un extremo

Tras la intervención del jugador, tomó la palabra Luis Oliver Sierra, que abordó varios frentes de actualidad. El director deportivo fue claro respecto al uso de la ficha liberada por la lesión de Lobato. «No considero que el problema del equipo sea defensivo», explicó, descartando reforzar la zaga. «Tenemos problemas de acierto de cara a portería», añadió, apuntando directamente a la segunda línea ofensiva. «Los números son pobres y esa ficha se usará para un jugador de corte ofensivo», afirmó, avanzando la búsqueda de un extremo goleador.

Oliver también se refirió a la posibilidad de nuevos movimientos. «Siempre estamos abiertos a mejorar», aseguró, advirtiendo que hay jugadores «que tienen que dar más». En el plano institucional, mostró optimismo con la resolución del TAD sobre el partido ante el Azuaga y no ocultó la ambición del club. «Todo pasa por ganar», sentenció sobre el duelo ante el Don Benito, antes de cerrar con un mensaje de apoyo a Lobato. «Mientras yo siga aquí será jugador del Badajoz», concluyó.