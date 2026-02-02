Ávila: «Nos vamos con la sensación de haber podido ganar»

El Badajoz salió de Don Benito con un punto que supo a poco. Los blanquinegros firmaron un empate a uno en el Vicente Sanz que no reflejó del todo lo visto sobre el césped, especialmente en la segunda mitad, y que dejó la sensación de haber desaprovechado una gran oportunidad para sumar de tres en un escenario de máxima exigencia. Tras el encuentro, Miguel Ángel Ávila analizó el partido con serenidad, puso en valor el rendimiento de su equipo en un contexto muy complejo y lamentó la falta de acierto que impidió convertir el buen juego en una victoria que habría tenido un peso importante en la clasificación.

«La sensación es agridulce», reconoció Ávila nada más comenzar su análisis. Para el entrenador, el equipo estuvo a la altura de lo que exigía el encuentro. «Creo que hemos hecho méritos para ganar y no se le puede recriminar nada a los jugadores», afirmó, destacando una vez más la implicación del grupo. «La actitud ha sido excelente», añadió, convencido de que el plan fue creciendo con el paso de los minutos. «En la segunda parte hemos dado un paso adelante con los cambios y hemos merecido ganar, pero el fútbol no entiende de merecimientos».

Gol en contra y a remolque

El partido se torció pronto con el penalti señalado a favor del Don Benito. «Se nos ha complicado el partido con el penalti», explicó Ávila, consciente de que el gol condicionó el desarrollo posterior. Con el marcador a favor, el conjunto local supo manejar los tiempos. «Ellos han estado cómodos porque son un equipo que domina muy bien los tiempos», apuntó, aunque subrayó la reacción visitante tras el descanso. «En la segunda mitad hemos dado un paso adelante y los cambios han mejorado al equipo».

El Badajoz no se conformó con el empate y asumió riesgos en el tramo final. «Hemos arriesgado porque el empate no nos valía», insistió el técnico, que se marchó con la sensación de haber dejado escapar dos puntos. «Nos vamos con la sensación de haber podido ganar», lamentó, recordando acciones clave. «César Llera ha hecho dos paradas sensacionales y hemos dado tres palos». Pese a ello, el mensaje fue de continuidad. «Seguiremos trabajando, el equipo aún tiene mucho que decir».

Sobre la acción del penalti, Ávila evitó la polémica. «No he visto la jugada», reconoció, sin saber si el balón golpeó «en el brazo o en el costado» de Lolo González. Sí puso en valor la dificultad del escenario. «No es fácil someter a este equipo en su campo, en el que no ha ganado nadie», recordó, destacando que «habla muy bien de mis jugadores».

El técnico cacereño también quiso agradecer el apoyo de la afición pacense desplazada. «El día no era el idóneo y han creído hasta el final», señaló. En cuanto a las opciones de liderato, mantuvo la cautela sin cerrarse puertas. «Mientras haya opciones hay posibilidades», afirmó, aunque dejó claro que el foco está en el día a día. «El objetivo es el siguiente partido».

Por último, valoró el debut de Adri Moyano. «Ha tenido personalidad», destacó, resaltando que «ha querido el balón y ha sabido circular muy bien» en un contexto complicado.