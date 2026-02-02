Carlos Bravo cierra la plantilla del Badajoz

El capítulo de llegadas en el Nuevo Vivero llegó a su fin en el último día de mercado. A primera hora de la tarde de ayer, el Badajoz anunciaba la llegada de Carlos Bravo, un extremo o mediapunta madrileño de 33 años que llega tras haber disputado la primera mitad de la temporada con el Fuenlabrada.

En la presente campaña, Bravo ha disputado un total de 422 minutos repartidos en 12 encuentros en el Grupo 5 de Segunda Federación, con un balance de un gol anotado.

El nuevo fichaje blanquinegro, que ha actuado en la 2025/26 como extremo derecho y mediapunta, ha alternado titularidades con suplencias hasta las tres últimas jornadas, en las que no ha tenido minutos.

Formado en la cantera del Real Madrid, con raíces cacereñas, experiencia como actor y con una amplia trayectoria en equipos de la capital, Bravo ha jugado en clubes como Melilla, UD Logroñés, Real Unión de Irún, Águilas, Cultural Leonesa o Ponferradina, siendo la campaña 2021/22, en las filas del cuadro irundarra, la de mayor rendimiento goleador (7 tantos en 25 partidos).

Con la llegada de Carlos Bravo, el Badajoz da por concluido el mercado de fichajes de invierno. Además de al atacante madrileño, la entidad pacense ha sumado a sus filas a Lolo González, Adri Moyano y Thiago Alves por las salidas de Iturraspe y Karim Abubakar, reforzando todas las parcelas del campo y cumpliendo con las peticiones públicas lanzadas por Miguel Ángel Ávila desde su llegada al club.