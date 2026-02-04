Carlos Bravo: «El nombre del Badajoz no corresponde a esta categoría»

Carlos Bravo ya es oficialmente jugador del Badajoz. El último fichaje blanquinegro fue presentado este miércoles en el Nuevo Vivero y dejó claras desde el primer momento las razones que le han llevado a aceptar el reto y el rol que espera desempeñar en el tramo decisivo de la temporada. El futbolista, con experiencia en categorías superiores, se mostró ilusionado y convencido de haber dado el paso adecuado.

Acostumbrado a movimientos de última hora, Bravo explicó con naturalidad cómo se produjo su llegada. «Como suele pasar en las últimas horas de mercado, estoy acostumbrado a este tipo de cambios», señaló, reconociendo que la adaptación está siendo rápida. Para él, el vestuario era un aspecto clave. «Antes de llegar siempre pregunto por el grupo, porque para mí es lo más importante», afirmó, destacando que las expectativas se han cumplido. «El cuerpo técnico es cercano y con los compañeros todo ha ido muy bien», añadió, convencido de que la integración será sencilla.

El nuevo jugador del Badajoz desveló también el contenido de su conversación con Miguel Ángel Ávila. «Contactó conmigo cuando se cerró el fichaje y me dijo lo que quería de mí», explicó. Bravo asume el reto con naturalidad. «Soy un jugador con experiencia, he estado en categorías superiores, pero también he estado en el barro», recordó, dejando claro que viene a competir. «El míster me ha pedido que sea determinante, que trabaje, sume y compita», aseguró.

El peso del escudo fue determinante en su decisión. «Sin duda el nombre del Badajoz me ha atraído», confesó, convencido de que el club «no corresponde a esta categoría». Ese contexto cambia sus objetivos. «Me hace ilusión jugar un playoff», afirmó. Sus raíces extremeñas no fueron decisivas, pero sí ayudaron. «Siempre es agradable llegar a un sitio y no empezar de cero», apuntó, reconociendo también la influencia de Lolo González. «Hablé con él y me contó la realidad del club, me dio ese empujón para venir».

En lo futbolístico, Bravo se definió como un jugador más completo. «He evolucionado mucho, entiendo mejor el fútbol», explicó, destacando su capacidad para atacar los espacios, moverse entre líneas y llegar desde atrás con verticalidad.

Un mercado que eleva el nivel

Tras la intervención del jugador, Luis Oliver Sierra tomó la palabra para hacer balance del mercado invernal. El director deportivo blanquinegro lo calificó de «bastante positivo», pese a las dificultades. «Con el nivel que tenemos es complicado elevarlo», reconoció, aunque se mostró satisfecho. «Las llegadas de Carlos Bravo, Lolo González y Moyano han elevado mucho el nivel de la plantilla», afirmó, destacando no solo su calidad, sino su perfil «psicológico y competitivo».

Oliver se mostró ambicioso respecto al liderato. «Creo que se puede alcanzar», aseguró, subrayando que lo importante es llegar bien al final. «Prefiero ser segundo con buen ritmo que cuarto entrando mal», explicó, convencido de que así el equipo «puede ganarle a cualquiera».

Noticias relacionadas

También tuvo palabras de elogio para los nuevos refuerzos. De Lolo destacó su mentalidad y experiencia, mientras que de Moyano fue especialmente gráfico. «Hablas con él y parece buen chico, pero en el campo es un veneno competitivo», dijo, resaltando su personalidad y su impacto inmediato. «El equipo y el banquillo están a un gran nivel», concluyó, dejando en manos del entrenador las decisiones del próximo fin de semana. «Lo que decida el míster, bien decidido estará», concluyó.