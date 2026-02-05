El Badajoz, obligado a ganar al Villafranca

El Badajoz espera que su pólvora se seque para que las victorias regresen. El cuadro blanquinegro recibe este domingo (Nuevo Vivero, 12.00) al Villafranca en la jornada 21 con el único objetivo de regresar a la senda de la victoria después de empatar dos encuentros seguidos.

Tras la remontada en casa ante el Santa Amalia que se tradujo en un punto, el equipo que dirige Miguel Ángel Ávila se desplazó hasta Don Benito durante el pasado fin de semana para medirse al líder de la categoría. Aunque los calabazones comenzaron adelantándose en el marcador y dispusieron de alguna ocasión para sentenciar el partido, la segunda mitad del Badajoz fue de gran nivel y solo la mala fortuna impidió la victoria.

Hasta en tres ocasiones estrellaron los futbolistas blanquinegros el balón en la madera antes de que Jorge Barba hiciera el gol del empate en el descuento. La sensación que transmitió Ávila en la rueda de prensa posterior al choque fue de empate agridulce y de ocasión perdida, aunque se mostró contento por el crecimiento de su equipo y por el volumen de ocasiones que genera en cada partido.

Para ayudar a mejorar de cara a puerta, especialmente en la segunda línea ofensiva blanquinegra, el Badajoz cerró la llegada de Carlos Bravo en el último día de mercado. El futbolista, que puede desempeñarse en cualquiera de las tres posiciones de ataque tras el delantero, llegó al club pacense tras rescindir su vinculación con el Fuenlabrada, con el que logró un tanto en 12 partidos.

Con total seguridad, Bravo estará disponible para medirse a un Villafranca que visita este domingo el Nuevo Vivero situado en novena posición con 29 puntos, a solo tres del Badajoz.

El conjunto villafranqués afrontará el partido tras haber sumado dos victorias consecutivas. Los de Tierra de Barros consiguieron vencer en casa del Montijo en la jornada 19 y en su feudo al Pueblonuevo por un abultado resultado de 4-0.

No guardan gran recuerdo los hombres de Javi Pérez de su último duelo ante el Badajoz. Los por entonces futbolistas dirigidos por Juan Marrero sumaron su primera victoria de la temporada tras imponerse en el Municipal de Villafranca de los Barros por 0-2, gracias a los tantos de Granado en propia meta y Alegría.