El Badajoz juega con fuego pero no se quema

Ficha técnica: 1 - CD BADAJOZ: Tienza; Álex Galán, Lolo González, Jesús Sánchez, Pata, Gus Quezada (Moyano, min. 55), Fran Miranda, Bermúdez (Barrena, min. 55), Barba (Carlos Bravo, min. 70), Pavón (Pablo Rodríguez, min. 86), Borja Domingo (Alegría, min. 70). 0 - SP VILLAFRANCA: Paco Álvarez; Borja Rivas (Juanjo, min. 19), Ladera (Mamadou, min. 78), Ricardo Durán, Miñón (Blessed, min. 78), Ibrahim, José Mari (Ángel, min. 62), Dani Rodríguez, Quintero, Luigi, Andrada (Ceesay, min. 62). GOLES: 1-0, Pavón (min. 3). ÁRBITRO: Antonio Cordón Valladares (extremeño). Amonestó a los locales Fran Miranda y Borja Domingo, al visitante Ladera y expulsó por doble amarilla a Ibrahim. INCIDENCIAS: En torno a 2.500 personas en el Nuevo Vivero.

Victoria sin brillo del Badajoz en su duelo ante el Villafranca. El equipo pacense se impuso por 1-0 gracias a un gol de Pavón en los primeros compases, gozó de varias acciones muy claras de gol antes del descanso que no convirtió y acabó pidiendo la hora en el tramo final ante un Villafranca con diez futbolistas.

Los hombres de Miguel Ángel Ávila, que se ubican en cuarto puesto tras los tres puntos, pecaron de indulgentes en la segunda mitad y estuvieron cerca de lamentar males mayores después de que el Villafranca estrellara un balón en la madera pasada la hora de partido.

Las novedades en el once inicial del Badajoz para recibir al Villafranca estuvieron en el centro de la defensa y en la delantera. Tras dos suplencias consecutivas, Jesús Sánchez regresaba a la titularidad, formando pareja con Lolo González y relegando al banquillo a Adri Escudero. Por otro lado, Borja Domingo formó solo en la punta de ataque con Jorge Barba por detrás, a diferencia de lo visto en Don Benito con la presencia de Alegría.

El choque no pudo comenzar de mejor modo para los hombres de Miguel Ángel Ávila. Tras un inicio arrollador, Pavón se estrenaba como goleador blanquinegro y hacía vigente la ley del ex tras definir con la zurda un balón de Barba. El atacante del Badajoz dedicaba su tanto a Lobato, mostrando la camiseta del central al público del Nuevo Vivero.

Pese al potente arranque del Badajoz, el Villafranca no le perdió la cara al encuentro. A través de su característico juego de posición, el equipo de Javi Pérez conseguía eliminar la primera línea de presión blanquinegra para instalarse en el centro del campo y juntar pases a la espera de encontrar la acción que pusiera a sus hombres de ataque en ventaja.

El Badajoz aceptó el reto, reforzó el centro del campo y a través de un sensacional Gus Quezada consiguió frenar cualquier intento de dominio del Villafranca. El ecuatoriano, haciendo gala de su espectacular calidad física, sostuvo a su equipo durante todo el primer tiempo.

Pudo doblar su ventaja el cuadro pacense hasta en dos ocasiones durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Borja Domingo protagonizó dos acciones muy claras que no consiguió materializar.

El propio Domingo también estuvo implicado en la última ocasión del primer tiempo. El delantero valenciano recibía el cuero en el costado diestro, dejaba atrás a su par e iniciaba una carrera hacía la portería de Paco Álvarez junto a Barba y un defensor del Villafranca. Tras pisar área cedía al malagueño que, tratando de ajustar al máximo, mandaba el cuero fuera y perdonaba el segundo gol del partido.

Pobre segunda parte blanquinegra

La segunda mitad comenzó con el Villafranca más activo. Los visitantes aprovecharon unos minutos de dudas en el Badajoz para asentarse en campo rival y dominar a través de la posesión al equipo de Miguel Ángel Ávila.

En vista de lo sucedido, el técnico cacereño decidió mover el banquillo y dio entrada a Moyano y a Barrena por Gus Quezada y Bermúdez con la idea de tener más tiempo el balón y ganar amplitud en banda derecha.

Aun así, el Villafranca no cejó en su empeño de lograr el empate. El cuadro villafranqués estuvo muy cerca de conseguirlo llegada la hora de partido, momento en el que Ángel estrellaba un disparo en el larguero.

El segundo tiempo del Badajoz fue muy pobre. Ávila trató de ayudar a los suyos desde el banquillo con las entradas de Alegría y Carlos Bravo, pero el equipo no conseguía dominar a su rival ni transformar las ocasiones que generaba.

Se le iba a poner aún más de cara el partido a los blanquinegros después de que el árbitro le mostrara la segunda cartulina amarilla a Ibrahim en el minuto 80. El Badajoz iba a acabar el partido con un hombre más, pero ni la superioridad numérica conseguiría hacer que los pacenses cerraran el partido.

Con el Villafranca muy desprotegido en defensa, el Badajoz logró enlazar varios contragolpes seguidos con superioridad, pero la falta de calidad evitaba la sentencia.

Finalmente, el colegiado señalaba el final del encuentro y el Badajoz volvía a la victoria tras dos empates seguidos. Pese a los tres puntos, el equipo de Miguel Ángel Ávila mostró en la primera parte la habitual falta de pegada y en la segunda una indulgencia peligrosa que estuvo cerca de costarle dos puntos.

A falta de completarse el resto de los resultados, el cuadro blanquinegro se sitúa en la cuarta posición de la tabla. Los pacenses viajarán hasta Cáceres la próxima semana para enfrentarse el domingo a las 12.00 al Diocesano.