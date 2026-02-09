Fútbol | Tercera Federación
Ávila: «Lo más importante era sumar los tres puntos»
El técnico cacereño admitió que el equipo fue de más a menos ante el Villafranca, pero puso en valor el esfuerzo de los suyos y la importancia de una nueva victoria
El Badajoz regresó a la senda del triunfo al imponerse por la mínima al Villafranca en un encuentro que dejó luces y sombras. El conjunto de Miguel Ángel Ávila firmó un arranque prometedor, con numerosas llegadas, pero terminó sufriendo en el tramo final ante un rival que nunca perdió la cara al partido. Tras el choque, el técnico cacereño valoró el resultado por encima de todo y destacó el compromiso de sus futbolistas.
«El partido se nos ha puesto de cara muy pronto», explicó el entrenador, satisfecho con los primeros minutos de su equipo. «Hemos hecho unos buenos primeros 20 minutos, generando muchas ocasiones», añadió, lamentando eso sí la falta de puntería. El encuentro no quedó resuelto y el paso del tiempo incrementó la incertidumbre. «El 1-0 es un resultado corto y en cualquier acción nos podían haber empatado», reconoció.
Ávila insistió en la entidad del adversario para contextualizar el sufrimiento. «Hay que valorar el esfuerzo ante un rival como el Villafranca, que es un gran equipo», subrayó. Con todo, el mensaje fue claro. «Lo más importante era sumar los tres puntos y nos quedamos con eso».
El bajón tras el descanso tuvo explicación para el técnico. «Los primeros que quieren hacer las cosas bien son los jugadores», afirmó, convencido de que la tensión por no cerrar el duelo pasó factura. «El hecho de no tenerlo cerrado pesa», añadió.
En cuanto a la falta de efectividad, el preparador pidió calma. «Los jugadores no fallan a posta», recordó, aunque apeló a mejorar la toma de decisiones. «Hoy el equipo ha ido de más a menos», admitió, quedándose con lo positivo para seguir creciendo.
Por último, el técnico puso el foco en el siguiente encuentro. «El Diocesano será un partido muy difícil fuera de casa», advirtió.
