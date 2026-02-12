El Badajoz desfila sin disfraz rumbo a Cáceres

La jornada carnavalera del Badajoz pasa por Cáceres. El equipo pacense se mide al Diocesano (12.00, Federativo Manuel Sánchez Delgado) con el objetivo de sumar una nueva victoria que prolongue su buen momento de forma y que siga metiendo presión a sus rivales.

Los blanquinegros llegan al partido tras vencer en la jornada anterior al Villafranca en un duelo que volvió a evidenciar los problemas de cara a puerta que arrastran. Tras encarrilar el partido con un gol de Pavón en el minuto 3, el primero de la temporada para el atacante, el cuadro que dirige Miguel Ángel Ávila gozó de varias ocasiones muy claras que podrían haber sentenciado el encuentro antes del descanso, pero los errores de cara a puerta dejaron el partido abierto.

El poco margen en el marcador provocó que, con el paso de los minutos, el Badajoz fuera más impreciso y el Villafranca tuviera más presencia cerca del área blanquinegra. Rozaron el empate los pupilos de Javi Pérez después de que Ángel estrellara en el travesaño un disparo desde la frontal, pero finalmente los pacenses aseguraron los tres puntos.

Tras el choque, Ávila quiso dar valor a la victoria aunque reconoció que fueron «de más a menos», incidió en mejorar la toma de decisiones para lograr mayor efectividad de cara a puerta y aseguró que el choque ante el Diocesano «será difícil».

Para visitar al conjunto colegial, el técnico cacereño no podrá contar ni con Borja Domingo ni con Fran Miranda. Los dos futbolistas vieron la quinta cartulina amarilla ante el Villafranca y no estarán disponibles el domingo.

También tendrán que andarse con ojo varios futbolistas blanquinegros que afrontarán el partido con cuatro tarjetas. Es el caso de Barba, Gus Quezada y Bermúdez, que de ver una nueva cartulina se perderán el encuentro ante el Moralo.

Un Diocesano irregular

Pese a que las visitas a Pinilla nunca son sencillas, el Diocesano afronta el choque ante el Badajoz en un momento delicado. Los cacereños, ubicados en la decimocuarta posición de la tabla con un margen de siete puntos sobre los puestos de descenso, solo han ganado cuatro partidos en lo que va de liga.

El equipo que dirige Adolfo Senso no ha conseguido encontrar la regularidad en sus resultados y en el tramo final del año encadenó una racha de siete partidos consecutivos sin ganar. Tras superarla venciendo en su feudo al Azuaga, empeoraron y sufrieron cinco derrotas seguidas. La racha se rompió en la última jornada, fecha en la que los colegiales se impusieron al Montijo.

Un gol de Jorge Trinidad poco antes del descanso fue suficiente para que el Diocesano retomara la senda de la victoria mes y medio después, permitiendo recuperar sensaciones antes del choque ante el Badajoz.

Con todo, la escuadra blanquinegra tendrá que andarse con cuidado ante un Diocesano siempre peligroso en casa, que tratará de aprovechar la visita de uno de los favoritos al título para dar un golpe en la mesa y salir definitivamente del bache.