El Badajoz suma y sigue

Ficha técnica: 0 - CD DIOCESANO: Delra; Varona, Aymane, Terry, Koke (Cristian, min. 81), Viti, Trini (Marcos Marín, min. 81), Charles (Mario Mora, min. 71), Juan García, Manu Rodríguez (Ernesto, min. 71), Chande Jr (Tete, min. 71). 2 - CD BADAJOZ: Tienza; Álex Galán, Jesús Sánchez, Lolo González, Pata (Adri Escudero, min. 85), Moyano, Gus Quezada, Barba (Bermúdez, min. 5), Carlos Bravo (Thiago Alves, min. 85), Alegría (Pablo Rodríguez, min. 85), Pavón (Barrena, min. 66). GOLES: 0-1, Bermúdez (min. 30); 0-2, Bermúdez (p.) (min. 62). ÁRBITRO: Sebastián Cuadrado López-Romero (extremeño). Amonestó a los locales Viti y Terry y a los visitantes Miguel Ángel Ávila, Pavón y Álex Galán. INCIDENCIAS: En torno a 1.00 aficionados en el Federativo Manuel Sánchez Delgado.

El Badajoz continúa su escalada. El equipo que dirige Miguel Ángel Ávila logró una valiosa victoria en su visita al Federativo Manuel Sánchez Delgado de Cáceres tras imponerse por 0-2 al Diocesano. Un doblete de Bermúdez fue suficiente para que el conjunto blanquinegro encadenara su segunda victoria seguida y su undécimo encuentro sin perder para situarse en la tercera posición de la tabla.

Pese a que Bermúdez fue el futbolista más trascendental del partido, el habilidoso atacante pacense comenzó el encuentro desde el banquillo. Ávila decidió formar con Tienza en portería; Pata, Jesús Sánchez, Lolo González y Álex Galán en la línea defensiva; Moyano (que sustituyó al sancionado Fran Miranda), Gus Quezada y Barba en el centro del campo y Carlos Bravo (que estrenó titularidad), Pavón y Alegría en el frente ofensivo del ataque.

El partido iba a comenzar accidentado para los intereses pacenses. En el minuto 5 de juego, Barba sufría un duro golpe en la cabeza con un contrario y se veía obligado a abandonar el terreno de juego para dejar su sitio a Bermúdez. El malagueño fue trasladado al Hospital Universitario de Cáceres pocos minutos después de la incidencia donde fue evaluado. Tras las pruebas pertinentes recibió el alta sin mayores consecuencias.

Tras superar el susto inicial, el Badajoz comenzó a generar futbol ofensivo. La primera media hora del equipo de Ávila fue de un alto nivel, combinando el dominio de la posesión con la agresividad desde los costados, factores que comenzaron a poner en aprietos al meta del Diocesano.

Delra tuvo que intervenir en varias acciones en el arranque del partido a acciones de Bermúdez, Bravo o Pavón, pero no pudo hacer nada cuando en el minuto 30 de juego el propio Bermúdez perforaba las redes por primera vez.

Tras una potente cabalgada de Pavón desde el perfil izquierdo, éste cedía para Bermúdez, ubicado dentro del área. El futbolista controlaba y definía rápidamente con la izquierda para hacer el 0-1.

El tanto dio tranquilidad al Badajoz, que a diferencia de otras ocasiones consiguió adelantarse con celeridad para empezar a gestionar los tiempos del partido. Con un último acercamiento de los blanquinegros se iba a llegar al descanso en Cáceres.

Segunda parte de control

La segunda mitad iba a comenzar más disputada. El Diocesano decidió iniciar más presionante y obligaba al Badajoz a rifar más el balón sin que Alegría terminara de imponerse sobre sus marcas. El equipo de Adolfo Senso gozó de su oportunidad más clara del encuentro en los primeros compases de los segundos 45 minutos, después de que una acción por la derecha acabara con un disparo de Trini que despejaba con seguridad Sergio Tienza.

Tras superar el impulso inicial de su rival, el Badajoz de Ávila volvió a las andadas, se hizo con el cuero y sometió de nuevo a su rival. Fue en este momento en el que Moyano comenzó a destacar. El centrocampista onubense mostró un soberbio nivel, asegurando cada pase que llegaba a sus botas y ofreciendo salida a sus compañeros. También destacó en su debut como titular Carlos Bravo. A pesar de no convertir las ocasiones que tuvo en el primer tiempo, el ex del Fuenlabrada consiguió forzar la pena máxima que se convertiría en el segundo gol blanquinegro.

Tras elaborar un contragolpe de tiralíneas, Pavón cedía para Bravo dentro del área, recortaba a su par y éste le hacía penalti. Bermúdez convertiría desde los 11 metros y pondría la puntilla al encuentro pasada la hora de partido.

Con dos goles de ventaja, el Badajoz se hizo con el cuero y, sin dejar de amenazar la meta rival, evitó que el Diocesano pudiera generar ocasiones que pusieran en aprietos su ventaja.

Los instantes finales del partido trajeron el debut como blanquinegro de Thiago Alves. El argentino entró al campo en el minuto 85 en sustitución de Carlos Bravo, aunque no pudo tener demasiada incidencia en el juego de los suyos.

Finalmente, el colegiado decretaba el final del partido y confirmaba una nueva victoria del Badajoz. Los pacenses se mostraron muy sólidos, no echaron de menos ni a Miranda ni a Borja Domingo y sumaron tres puntos que los ubican en el tercer puesto de la clasificación.

La próxima semana, el equipo de Ávila recibirá en casa al Moralo en el que será el primero de los cuatro encuentros consecutivos que afrontará en su feudo, al igual que ocurriera en la primera vuelta como visitante.