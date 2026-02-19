El Moralo inaugura el ajetreado mes del Nuevo Vivero

La escalada del Badajoz en dirección a la primera plaza vive este domingo un nuevo capítulo. El cuadro blanquinegro recibe en su estadio a las 12.00 al Moralo en el que será el primero de los cuatro partidos que afrontará en el Nuevo Vivero durante las próximas jornadas.

El equipo que entrena Miguel Ángel Ávila llega al choque tras haber logrado una sólida victoria en su último compromiso. Los pacenses se impusieron al Diocesano en Pinilla con un doblete de Bermúdez tras una completa actuación coral en la que el atacante pacense fue diferencial.

Un tanto en el minuto 30 tras una potente cabalgada de Pavón y otro desde el punto de penalti en la segunda parte certificaron la gran actuación de Bermúdez y del Badajoz, que ya se ubica en la tercera plaza de la tabla.

La única nota negativa del duelo ante el Diocesano la puso Jorge Barba. El malagueño sufrió un duro golpe en la cabeza tras un duelo con un contrario que le obligó a abandonar el terreno de juego para pasar revisión en el Hospital Universitario de Cáceres. Tras confirmarse la ausencia de dolencias graves fue dado de alta, aunque su presencia el domingo está por confirmar.

Los que sí estarán disponibles serán Fran Miranda y Borja Domingo. Ambos futbolistas vieron la quinta cartulina amarilla en el choque en casa ante el Santa Amalia y cumplieron sanción en Cáceres, por lo que volverán a estar a disposición de Ávila.

Un Moralo más sólido con Ruiz

Por su parte, el Moralo afronta el choque como una oportunidad para consolidarse dentro de los puestos de playoff. Los de Navalmoral de la Mata, ubicados en el cuarto lugar con los mismos puntos que Jaraíz y Badajoz, han conseguido encontrar la regularidad en sus resultados desde que José Antonio Ruiz tomó las riendas del equipo.

En la etapa de Daniel del Pino, los cacereños se mantenían en la séptima posición de la tabla tras haber ganado cuatro de los 12 partidos disputados hasta el momento. Con la llegada de Ruiz, el Moralo ha ganado seis de los 10 partidos disputados, mejorando notablemente su rendimiento.

La última victoria se produjo el pasado domingo. El Pueblonuevo visitó el Municipal Oliver Torres y salió derrotado después de que Perdi y Eteme hicieran el 2-0 final con el que el partido llegó a su conclusión.

El conjunto cacereño se agarra al partido de la ida para tener esperanzas de sacar un buen resultado del Nuevo Vivero. Aún con Dani del Pino en el banquillo, el Moralo se impuso al Badajoz en la primera vuelta gracias a un gol de Fran Adeva en los primeros minutos que los blanquinegros no lograron remontar.

Con todo, Badajoz y Moralo disputarán uno de los encuentros más destacados de la jornada en el Grupo 14 de Tercera Federación. Mientras que los hombres de Ruiz buscan asentarse en puestos de fase de ascenso, los blanquinegros quieren continuar su escalada hacia el liderato con un ojo puesto en los partidos de Don Benito y Jaraíz.