Chilena y nocaut al Badajoz

Ficha técnica: 0 - CD BADAJOZ: Tienza; Álex Galán, Jesús Sánchez, Lolo González, Pata, Fran Miranda, Gus Quezada (Moyano, min. 86), Bermúdez, Pavón (Barrena, min. 78), Alegría, Carlos Bravo (Borja Domingo, min. 64). 1 - MORALO CP: Navajas; Perdi (Goodluck, min. 82), Eteme, Iván Sánchez, Isma Nedoui, Hamza (Moha, min. 56), Liam, Javi González (Sylla, min. 64), Chele, Robinho (Walid, min. 82), Omar. GOLES: 0-1, Goodluck (min. 90). ÁRBITRO: David Menacho Gómez (extremeño). Amonestó al local Jorge Barba. INCIDENCIAS: En torno a 3.000 espectadores en el Nuevo Vivero.

Frenazo en seco en la escalada del Badajoz. El cuadro pacense sufrió su primera derrota en la era Ávila tras caer en casa ante el Moralo por 0-1. Un soberbio gol de chilena de Goodluck en el descuento decantó la balanza en favor de los de Navalmoral de la Mata, que completaron un partido muy sólido ante un Badajoz demasiado plano.

Ávila introdujo novedades en el once inicial. Pese a que la defensa fue la misma que venció al Diocesano en Cáceres, en el centro del campo Fran Miranda regresó a la titularidad tras cumplir sanción en la pasada jornada. Junto al capitán blanquinegro formaron Gus Quezada y Bermúdez, relegando a Barba al banquillo. Quien también tuvo que esperar su oportunidad en el banco de suplentes fue Borja Domingo, dejando su sitio a un Alegría que compuso el frente ofensivo junto a Pavón y Carlos Bravo.

Desde el inicio del partido se vio a un Moralo con mucha personalidad, capaz de salir desde atrás sin rifar el balón y jugando en largo cuando el Badajoz adelantaba su presión. En fase defensiva, los de Navalmoral de la Mata situaban su bloque en una altura intermedia que dificultaba la circulación de balón pacense.

A pesar de que las dos primeras llegadas fueron moralas, la más clara de la primera media hora fue blanquinegra. Con un disparo con rosca desde la frontal que se marchó desviado por poco, Pavón estuvo muy cerca de romper la igualada inicial en favor del Badajoz.

En los minutos previos al descanso, los hombres de Ávila fueron ligeramente superiores al Moralo. Bermúdez y Gus Quezada comenzaron a imponerse en el centro del campo y un inspirado Pavón generaba constantes superioridades desde su costado, pero el cuadro blanquinegro no terminaba de sentirse plenamente cómodo y no logró inquietar en exceso la meta de Navajas.

Segunda parte sin claridad y con golazo

La dinámica tras el descanso fue muy similar a la de la primera mitad. Con más empuje que fútbol, ambos equipos trataban de hacerse daño sin éxito. El juego se centraba en una constante lucha por el centro del campo que no obtenía vencedor.

Pasada la hora de partido, Ávila decidió mover el banquillo y dio entrada a Borja Domingo por Carlos Bravo, pasando a un 4-4-2 con Bermúdez y Pavón en los costados y el ex del Don Benito formando pareja de ataque con Alegría. El Badajoz trataba de aumentar su presencia ofensiva con la entrada de su máximo goleador.

Mejoraron los pacenses, que lograron encadenar varias llegadas por banda que concluían en centros que nadie llegaba a rematar. La idea para los últimos minutos se iba a ver potenciada con la entrada de Barrena, que muy cerca de la línea de cal estiró al equipo y aportó soluciones.

Una de esas llegadas iba a estar muy cerca del gol. Bermúdez apuraba línea de fondo, metía el cuero al segundo palo en busca de un Alegría que se quedaba a centímetros de rematar el cuero al fondo de las mallas.

Ya en la recta final iba a ser Fran Miranda el jugador del Badajoz más cercano a romper la igualada inicial. El capitán blanquinegro remataba sin oposición un córner que se topaba con las manos de Navajas.

Las cosas se ponían un poco más de cara a favor del Badajoz en el descuento cuando Sylla se tenía que marchar del campo por lesión y dejaba a los suyos con uno menos después de que Ruiz agotara los cambios. Los blanquinegros iban a terminar el encuentro con un hombre más.

Pero nada más lejos de la realidad. En una de las aproximaciones al área del Badajoz, Goodluck se inventaba un auténtico golazo de chilena que se colaba por la escuadra pacense sin que Tienza pudiera hacer nada. Con una auténtica obra de arte, el Moralo se llevaba la victoria en el descuento.

Los instantes finales fueron de puro descontrol. El gol en contra generó mucha tensión entre banquillos que se trasladaría también al campo, lo que jugó en contra de un Badajoz que ya no consiguió centrarse en el juego ni generar acciones de gol.

Con el pitido final, la tensión se elevó aún más. Las cuentas pendientes entre jugadores se convirtieron en una multitudinaria tangana que obligó a los operarios de seguridad a intervenir para que no fuera a mayores. Finalmente, ambos equipos se marcharon a los vestuarios dejando una imagen poco apropiada.

En lo que a lo deportivo respecta, la derrota hace caer al Badajoz hasta la quinta plaza. El Don Benito, que goleó al Villanovense en el derbi, continúa una semana más como líder en solitario, esta vez a diez puntos de los blanquinegros.

El equipo pacense tratará de revertir el mal resultado durante la próxima jornada. En el segundo encuentro consecutivo en el Nuevo Vivero, el Badajoz recibirá al Montijo el domingo a las 12.00.