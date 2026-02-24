FIFA prohíbe de nuevo al Badajoz inscribir jugadores

Déjà vu en Badajoz. El conjunto blanquinegro vuelve a aparecer en la lista de equipos a los que FIFA ha bloqueado sus derechos federativos y que no pueden tramitar nuevas inscripciones. Al igual que ocurriera a principios de temporada, lo que conllevó a la incomparecencia en la primera jornada ante el Azuaga con su posterior sanción de tres puntos, el cuadro blanquinegro tendrá que saldar sus deudas con el máximo organismo futbolístico si quiere realizar nuevos fichajes.

Las cantidades adeudadas por los derechos de formación de Santiago Müller y Miguel Leyva siguen pasando facturas a la entidad pacense. Si ya estuvieron muy cerca de provocar la expulsión del equipo de Tercera Federación por segunda incomparecencia seguida, en esta ocasión el bloqueo llega en un momento en el que no presenta tanta urgencia pero que vuelve a evidenciar la deficiente gestión de la actual propiedad del club.

En el mes de septiembre y con todo listo para el pistoletazo inicial a la temporada 2025/26, el Badajoz convocaba una rueda de prensa el día antes del duelo de debut ante el Azuaga en el que anunciaba que FIFA no había tramitado las fichas de sus jugadores, por lo que la jornada 1 estaba en serio peligro.

El paso de las horas evidenció que el duelo no iba a disputarse. El Azuaga se presentó en el Nuevo Vivero como si no sucediera nada, al igual que la plantilla pacense. Tras las comprobaciones correspondientes del colegiado, éste decretó que el partido no se podía disputar, pues los futbolistas blanquinegros no tenían tramitadas sus fichas. La incomparecencia acarreó una sanción de tres puntos, aún vigente, y la amenaza de que una segunda ausencia conllevaría la expulsión del equipo de la categoría.

A lo largo de la semana, FIFA fue requiriendo documentos que finalmente validaron las fichas de los futbolistas blanquinegros, que pudieron desplazarse hasta Santa Amalia para disputar la segunda jornada.

Aunque en esta ocasión el bloqueo afecta de manera más leve, pues hasta el próximo verano no se abre la ventana de fichajes, lo cierto es que supone un riesgo tener la incapacidad de inscribir nuevos jugadores. En caso de lesión de larga duración, como ha sido el caso de Lobato, el cuadro pacense tampoco podría sustituir la ficha del lesionado para incorporar a un nuevo jugador.

Noticias relacionadas

Pese a ello, el equipo podrá seguir compitiendo con normalidad hasta que acabe la campaña. La consecución del ascenso o no marcará el rumbo del club y de su propiedad.