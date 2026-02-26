Montijo como punto de partida para resarcirse

El Badajoz quiere que el Montijo pague los platos que se rompieron el pasado domingo. El equipo que dirige Miguel Ángel Ávila se mide al cuadro montijano este domingo a las 12.00 en el Nuevo Vivero con el único objetivo de completar una buena actuación que le suponga tres puntos para resarcirse de lo sucedido ante el Moralo.

Un soberbio tanto de chilena de Goodluck en el descuento rompía la racha de imbatibilidad de Ávila al frente del banquillo blanquinegro y devolvía al Badajoz a la tierra. La escuadra pacense completó una actuación mediocre que no se merecía una derrota por lo mostrado por su rival, pero que acabó suponiendo el primer desliz desde el pasado 16 de noviembre.

Tras el choque, Ávila se mostró contrariado por el resultado pero a la vez analizó de manera positiva la actuación de los suyos, destacando como error principal la precipitación en los últimos metros del campo. Además, el técnico cacereño no quiso expresar su opinión sobre el cuestionado arbitraje de Menacho Gómez. «Si digo lo que pienso sobre la actuación del árbitro no voy a entrenar más», manifestó visiblemente molesto el preparador blanquinegro.

En lo que a bajas respecta, Ávila no podrá contar con Barba por acumulación de amarillas. El centrocampista malagueño, sin minutos en el duelo ante el Moralo, vio la quinta cartulina amarilla por protestar desde el banquillo y no estará disponible para el choque del domingo.

Un Montijo inestable

La reacción tras la primera derrota de la era Ávila será puesta a prueba por un Montijo inmerso en una crisis de resultados. Los rojinegros no ganan desde el pasado 4 de enero y desde entonces han acumulado dos empates y cinco derrotas, cuatro de ellas consecutivas. Esta mala dinámica ha obligado a la dirección montijana a buscar un nuevo técnico después de que Carlos de las Heras se hiciera cargo del equipo tras la destitución de Jesús Acevedo.

El elegido ha sido Manuel Crespo, anunciado el pasado martes. El sevillano, con experiencia en el fútbol sudamericano y centroamericano, será el tercer técnico del Montijo esta temporada tras Acevedo y de las Heras.

Crespo tratará de revertir la complicada situación del Montijo, situado en el undécimo puesto de la tabla a siete puntos del playoff, ante un Badajoz que ya sabe lo que es vencer a los rojinegros. En la jornada 7, el por entonces equipo dirigido por Juan Marrero se impuso en el Emilio Macarro por 1-2 en un partido sin brillo que solventó un gol decisivo de Pedro Pata. Previamente, Barba había inaugurado el marcador con un golazo de falta directa y Alberto Sánchez había puesto las tablas.

Con todo, el Badajoz buscará regresar a la senda de la victoria tras su tropiezo ante el Moralo frente a un Montijo que quiere revertir su dinámica lo antes posible.