Ávila: «Con ventaja en el marcador no hemos estado bien»

El Badajoz regresó a la senda del triunfo tras superar por 2-1 al Montijo en un partido exigente que dejó sensaciones encontradas. Los goles de Alegría y Pavón permitieron a los pacenses sumar tres puntos importantes, aunque Miguel Ángel Ávila no ocultó en sala de prensa que hubo fases del encuentro que no le convencieron, especialmente en los minutos finales.

«Lo más importante son los tres puntos», afirmó el técnico desde el inicio, priorizando el resultado por encima del juego. La primera mitad no fue brillante. «Sabíamos que nos iban a cerrar mucho los espacios y nos ha costado circular y terminar las ocasiones de gol», explicó, reconociendo que al equipo le faltó fluidez y claridad en los metros finales.

El paso por vestuarios sirvió para ajustar conceptos. «Queríamos una salida de balón más limpia y llegar mejor a situaciones de segunda línea», detalló. El efecto fue inmediato. «En los primeros quince minutos de la segunda parte lo hemos entendido bien», señaló. Sin embargo, cuando el equipo parecía más cómodo, llegó el empate visitante. «Un error en defensa nos ha condenado», lamentó.

Lejos de venirse abajo, el Badajoz reaccionó con ambición. «Nos tocaba ser más agresivos y verticales», explicó Ávila sobre el planteamiento tras el 1-1. «Los sistemas son números y hay que confeccionar el contexto idóneo según el partido», añadió. El riesgo tuvo premio con el 2-1, aunque la gestión posterior no fue la adecuada. «Con ventaja en el marcador no hemos estado bien. No queríamos defender en campo propio», reconoció.

Autocrítica y margen de mejora

El entrenador fue especialmente autocrítico con el tramo final. «Como entrenador, esos últimos minutos no me han gustado», confesó, aunque también comprendió el contexto emocional. «Cuando vienes de una derrota el futbolista tiene menos confianza y no es fácil gestionar esas situaciones», apuntó. Pese a ello, insistió en que encuentros así «también hay que saber ganarlos».

Ávila puso el foco en la mejora defensiva. «Es el octavo tanto que encajamos desde mi llegada, en 13 partidos», recordó. Más allá del dato, habló de sensaciones. «Para ser más sólidos hay que mejorar defensivamente como bloque, no solo la línea de atrás», subrayó, incidiendo en el trabajo colectivo con y sin balón.

En el apartado individual, elogió el momento de Pavón. «No tengo ninguna duda sobre él. Hace lo que le pedimos y lo hace bien», afirmó, celebrando su acierto. También destacó la profesionalidad de David Calles, «un chico serio, honrado y trabajador», cuyo cambio respondió a necesidades tácticas. «Vamos a seguir trabajando día a día porque tenemos margen de mejora», concluyó.

El equipo realizó sesión de recuperación ayer, descansó hoy y mañana comenzará a preparar el duelo ante el Pueblonuevo que tendrá lugar a las 12.00 en el Nuevo Vivero, en el que será el tercer encuentro seguido en casa.