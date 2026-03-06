Ávila: «Estoy centrado al completo en que el Badajoz cumpla sus objetivos»

El Badajoz afronta este domingo un nuevo compromiso en el Nuevo Vivero frente al Pueblonuevo, el tercero consecutivo como local, en un momento clave de la temporada. En la previa del encuentro, Miguel Ángel Ávila compareció ante los medios para analizar la situación del equipo, repasar el estado de la plantilla y responder también a los rumores sobre su posible destitución, un asunto al que restó importancia.

El técnico comenzó repasando la actualidad del vestuario y las bajas con las que contará para el choque. «Las bajas son las de Barrena, que se opera este viernes, Lobato y Bermúdez por cinco amarillas», explicó, añadiendo que Barba ya está recuperado del golpe en la cabeza sufrido en el duelo ante el Diocesano. «Al principio hemos ido con cautela porque es una zona delicada», señaló sobre el malagueño.

En cuanto al trabajo semanal, el cacereño se mostró satisfecho con la preparación del partido. «La semana ha ido bien, trabajando de cara a completar el mejor partido posible para llevarnos los tres puntos ante el Pueblonuevo», apuntó.

Uno de los momentos más claros de la comparecencia llegó cuando fue preguntado por los rumores sobre su futuro. Ávila quiso zanjar cualquier especulación. «Me mantengo al margen de todo. Como entrenador, no puedo estar pendiente de especulaciones», afirmó con rotundidad. El preparador insistió en que su única preocupación es el rendimiento del equipo. «Preparar al equipo y la gestión del vestuario es lo único que me ocupa», aseguró, subrayando además que su relación con el club es normal. «Mi relación con la directiva es buena. No hay ningún problema con nadie», añadió.

El entrenador también quiso reconocer el respaldo de la afición desde su llegada. «He sentido el apoyo de la gente desde el primer día», destacó, mostrando agradecimiento hacia una grada que sigue acompañando al equipo en un momento exigente del campeonato. «A la afición no podemos hacerle ningún reproche y sí agradecerles su gratitud», señaló.

Sobre el rival de este fin de semana, Ávila advirtió de la dificultad del encuentro. «El Pueblonuevo es un rival que ha competido muy bien», explicó, recordando además su capacidad competitiva. «Querrán plantear un partido incómodo y largo, y debemos salir muy metidos y enchufados para ganar», subrayó.

También tuvo palabras para Bermúdez, ausente por sanción. «Bermu tiene un potencial enorme», afirmó, convencido de que el jugador aún puede ofrecer más. «Tiene talento y nosotros debemos exigirle», apuntó.

Noticias relacionadas

Con diez jornadas aún por disputarse, Ávila puso el foco en el tramo final del campeonato. «Debemos dar más porque solo quedan dos meses de competición y nos lo jugamos todo», concluyó, recordando que el objetivo sigue siendo llegar al final de temporada en las mejores condiciones posibles.