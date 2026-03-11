Borja Domingo: «El objetivo es ganar los nueve partidos que faltan»

El Badajoz logró el pasado domingo una ajustada victoria frente al Pueblonuevo tras imponerse por 1-0 en el Nuevo Vivero gracias a un tanto de Borja Domingo en la recta final del encuentro. El delantero blanquinegro fue el gran protagonista del choque y, tras el partido, analizó un duelo que resultó más complicado de lo esperado para los pacenses. El atacante reconoció que el equipo no firmó su mejor actuación, pero puso en valor la importancia de sumar tres puntos en un momento clave del campeonato.

Domingo explicó que el partido se desarrolló en el escenario que el equipo había previsto, aunque el Badajoz tuvo más dificultades de las esperadas para generar peligro. «Ha sido un partido muy disputado. Sabíamos que ellos iban a estar replegados atrás y que iba a ser difícil crear ocasiones», señaló. Pese a ello, el equipo terminó encontrando el premio del gol. «No hemos tenido la efectividad que queríamos, pero con una jugada aislada hemos conseguido llevarnos la victoria», añadió.

El delantero valenciano también reconoció que el inicio del encuentro no fue el mejor para los blanquinegros. «En la primera parte nos han sorprendido. Han conseguido triangular muy bien», comentó. Aun así, quiso quedarse con lo positivo del resultado sin dejar de lado la autocrítica. «Lo importante es haber sacado el partido, pero debemos hacer autocrítica porque no hemos estado a nuestro nivel», afirmó.

Sobre la posibilidad de que existiera un exceso de confianza ante el colista del grupo, el atacante fue claro. «No debemos menospreciar a ningún rival», advirtió. El delantero recordó que la categoría se caracteriza por su igualdad. «Estamos en una buena dinámica, pero sabemos que cualquiera nos puede poner las cosas difíciles», explicó, subrayando además la relevancia del triunfo. «Este partido era muy importante porque sumar los tres puntos nos permitía escalar alguna posición».

Domingo también coincidió con el análisis que viene realizando el cuerpo técnico sobre la falta de acierto de cara a portería. «El míster tiene razón cuando habla de la falta de eficacia. Nos tenemos que exigir más», reconoció. Según explicó, el equipo atraviesa un momento distinto al del inicio de la etapa de Miguel Ángel Ávila. «Al principio marcábamos con más facilidad y ahora nos está costando más. Hay tramos en los que tienes más confianza y otros menos», apuntó.

«A muerte» con Ávila

Preguntado por los rumores sobre la situación del entrenador, el delantero quiso cerrar filas en torno al vestuario. «Estamos con el míster a muerte», aseguró con rotundidad. «Nosotros no podemos ni vamos a entrar en las decisiones que se tomen», añadió.

Con la temporada entrando en su fase decisiva, Borja Domingo también dejó claro cuál es la ambición del equipo. «Las expectativas que tenemos es ganar los nueve partidos que faltan», afirmó. «Vamos a pelear por todo», concluyó.