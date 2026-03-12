El Badajoz cierra su periplo como local ante un combativo Jerez

El Badajoz se prepara para disputar el último de los cuatro encuentros consecutivos que ha jugado en el Nuevo Vivero. Para cerrar este tour, en el que por el momento el balance es de una derrota y dos victorias, el Jerez visitará el feudo blanquinegro este domingo a las 18.00 con el objetivo de pescar en un río algo turbio.

Y es que, pese a sumar dos victorias consecutivas en los dos últimos choques, las sensaciones del Badajoz no han sido las mejores. El cuadro blanquinegro se impuso al Montijo en un partido en el que el equipo no estuvo bien y las cosas no mejoraron en el duelo ante el Pueblonuevo de la jornada pasada.

Un solitario gol de Borja Domingo en el minuto 76 fue suficiente para que los pacenses sumaran los tres puntos tras completar una pobre actuación, especialmente en la primera mitad. A pesar del planteamiento ofensivo y dominante que planteó Ávila, los suyos se mostraron planos, previsibles y con muy poca pegada, permitiendo al Pueblonuevo generar peligro cada vez que lograban pasar la línea divisoria.

Tras el duelo, el preparador blanquinegro reconoció que la versión mostrada por sus hombres no le gustó, insistió en que continuarían trabajando para mejorar de cara a los siguientes encuentros y concluyó valorando como lo más positivo la consecución de la victoria. Borja Domingo, autor del tanto, siguió la línea de su entrenador, fue autocrítico con la actuación del equipo y confirmó que el objetivo que se marca el vestuario es hacer pleno en los nueve encuentros que restan. También aseguró el ariete valenciano que los jugadores están «a muerte» con Ávila para acallar los rumores sobre la situación del cacereño.

Un Jerez que aspira a playoff

La tarea del domingo no será nada sencilla para el Badajoz. El Jerez visita el Nuevo Vivero con la vista puesta en los puestos de fase de ascenso y con la moral alta tras remontar al Gévora en su último compromiso.

El cuadro verdinegro comenzó por debajo en el marcador tras encajar un gol de Juan Monroy al filo del descanso, pero tras el paso por vestuarios los hombres de Juanpe Sánchez cambiaron la dinámica del choque por completo y, en cuestión de diez minutos, solventaron el partido gracias a los goles de Jorge Rodríguez en propia meta, Juanfri y Chema Chávez.

Noticias relacionadas

Precisamente con Chávez el Badajoz deberá tener especial cuidado. El veterano delantero templario se consolida, una temporada más, como el máximo goleador del grupo con 15 dianas en 25 encuentros disputados.