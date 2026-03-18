Isra Salazar se recupera en el Nuevo Vivero

El delantero pacense del Estoril Praia, Israel Salazar, continúa con el proceso de recuperación de su rodilla en las instalaciones del Nuevo Vivero. El que fuera jugador del Real Madrid sufrió el pasado mes de agosto un esguince grave en su rodilla izquierda que le afectó al ligamento cruzado anterior, lo que le obligó a pasar por el quirófano. En una fase avanzada de su recuperación, Salazar se encuentra trabajando en las instalaciones del Nuevo Vivero junto al que fuera preparador físico de la entidad blanquinegra, Sergio Romero.

El propio cuadro pacense, a través de sus perfiles sociales, ha anunciado la presencia de Salazar. «El jugador del Estoril se encuentra utilizando nuestras instalaciones para continuar su puesta a punto. Desde el CD Badajoz le deseamos una pronta recuperación y mucho éxito en su regreso a los terrenos de juego», manifestaba el club.

Por su parte, Salazar ha querido agradecer el gesto de la entidad pacense y ha devuelto la muestra de cariño. «Muchas gracias por ayudarme en mi recuperación. Es un privilegio disfrutar de vuestras instalaciones», señaló el futbolista a través de su perfil de Instagram.

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Cabe recordar que, en el verano del 2023, Salazar estuvo muy cerca de recalar en el Badajoz, pero los problemas de inscripción en Segunda Federación que arrastró la entidad pacense le llevaron a descartar la opción y unirse al filial del Real Valladolid.