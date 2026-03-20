El Badajoz regresa a la plaza en la que recibió su última cornada

El Fernando Robina vuelve a cruzarse en el camino del Badajoz. El equipo que dirige Miguel Ángel Ávila se mide este domingo a las 17.00 al Llerenense en un partido que se presupone como muy complicado, al igual que todos los que se disputan en la Campiña Sur.

Tras cuatro choques seguidos en su estadio, el combinado blanquinegro jugará su primer partido como visitante en un mes. Aunque el balance ha sido positivo en cuanto a puntos, en lo que al juego respecta las sensaciones no han sido las mejores. Pese a ello, el frenético encuentro disputado ante el Jerez se antoja como un punto de inflexión anímico.

El mejor partido en lo que a efectividad respecta del Badajoz también fue el peor en cuanto a calidad defensiva. Dos errores de Tienza metieron en el partido al Jerez, pero la pegada mostrada por los hombres de ataque solventó un duelo que acabó ganándose gracias a una prodigiosa volea de Carlos Bravo en el tiempo añadido.

Después del partido, Ávila reconoció que su equipo disputó uno de los mejores partidos a nivel ofensivo pero también uno de los peores en defensa. También valoró el cacereño la importancia de lograr la victoria en un escenario como el del domingo y tuvo palabras de cariño hacia la afición. «He sentido que nos han llevado en volandas», aseguró.

Para continuar con la buena dinámica en cuanto a resultados, el Badajoz tendrá que batir a un Llerenense que siempre pone en aprietos a los blanquinegros en su campo. El combinado pacense no ha conseguido vencer en ninguno de los tres últimos partidos disputados en Llerena, siendo especialmente dolorosa su última visita.

El pasado mes de junio, el equipo dirigido por aquel entonces por David González se desplazaba hasta la Campiña Sur para librar el encuentro de vuelta de la final regional del playoff de ascenso a Segunda Federación. Pese a llevar la ventaja otorgada por el 1-0 conseguido en el partido de ida, el Llerenense consiguió la machada y se impuso 2-0 para avanzar hasta la última ronda de la fase de ascenso.

A favor del Badajoz jugará que el Llerenense ya no es ese equipo. Situados en la décima posición de la clasificación, a diez puntos de la quinta plaza, la temporada de los rojiblancos está marcada por la irregularidad. Tras un mal arranque que se cobraría el puesto de José María Cidoncha en la jornada 12, Juan Carlos Román tomó las riendas del equipo y consiguió elevar el nivel, ganando seis de sus primeros nueve partidos.

Pero en el último mes el Llerenense ha vuelto a dar un paso hacia atrás. De sus últimos cinco duelos solo ha podido vencer en casa al Diocesano, lo que ha relegado a los de la Campiña Sur a la décima plaza.

Por si fuera poco, en su último compromiso el Pueblonuevo logró imponerse en el Antonio Amaya. El colista del grupo sorprendió al cuadro llerenense con un gol en el tramo inicial del partido, obra de Germán Garrido, y otro en el tiempo añadido de Rume que dejaron los tres puntos en Pueblonuevo.

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Aunque el estado de forma de los de la Campiña Sur no es el idóneo, los pupilos de Juan Carlos Román se agarrarán al encuentro de ida para reforzarse. En la jornada 10, el equipo que en aquel momento dirigía Juan Marrero no pudo pasar del empate a uno ante el Llerenense a pesar de gozar de un importante número de ocasiones. Borja Domingo adelantó a los blanquinegros en el minuto 54 pero solo 13 minutos después Kaká culminaba un contragolpe para hacer el 1-1 final.