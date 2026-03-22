El Badajoz pulveriza la maldición del Robina

El Badajoz volvió a mostrar una de sus mejores versiones de la temporada. El conjunto blanquinegro se impuso por 0-3 al Llerenense gracias a una completa actuación coral que se definió con los goles de Alegría, Pablo Rodríguez y Lolo González. La escuadra pacense supo maniatar al Llerenense gracias a una presión efectiva y consiguió hacer daño cada vez que encontraba la espalda de los centrales rivales.

En su regreso a Llerena, Ávila introdujo novedades en el once inicial, especialmente en defensa. Álex Galán y Pata dejaron su lugar a Calles y Adri Escudero en los laterales, apoyando a Lolo González y Jesús Sánchez en el eje de la zaga. En el centro del campo, Barba y Miranda se situaron como mediocentros, flanqueados en los costados por Bermúdez y Pavón, mientras que en la punta de ataque Borja Domingo y Alegría volvieron a formar pareja.

Precisamente Alegría iba a ser el protagonista del arranque del choque. El ariete placentino se sacaba un movimiento digno del más fino estilista para librarse de Kaká y poner el balón en la escuadra con un zurdazo para adelantar el Badajoz. Al igual que ante el Jerez, el Badajoz aprovechaba al máximo su primera ocasión.

No iba a ser la única llegada durante los primeros diez minutos de juego. Un balón en largo de Lolo Cortés sorprendía a la zaga del Badajoz y dejaba solo a Dani Martínez ante Tienza. El meta pacense calculaba mal y dejaba solo al atacante del Llerenense ante el gol, pero en el último instante aparecía Calles para evitar el empate con un corte salvador.

El ritmo no decayó durante la primera media hora. Ambos equipos trataban de hacerse con cada balón, dejando un choque en el que cada centímetro de campo se convertía en una auténtica batalla.

Tuvo el 0-2 el Badajoz al filo del descanso. Tras completar una presión efectiva cerca del área rival, Borja Domingo se quedaba solo ante Lolo Cortés. El valenciano definió centrado y el meta del Llerenense detuvo su disparo.

Sin más, la primera mitad llegó a su fin. El Badajoz supo adaptarse a lo que requería el partido, se adelantó en la primera ocasión que generó y evitó que el Llerenense estuviera cómodo.

Contundencia y efectividad tras el descanso

La segunda parte comenzó con la misma intensidad que la primera. Iba a ser Pavón el blanquinegro que más cerca tuvo el gol, después de definir demasiado centrado un gran pase de Lolo González por encima de la defensa.

Aunque el Llerenense trató de eliminar la primera línea de presión de los pacenses, lo cierto es que el bloque del Badajoz se mostró muy compacto, saltando en los momentos adecuados, presionando de manera coral y efectiva y desplegándose con peligro.

El estandarte de todo lo mencionado anteriormente fue un Álex Alegría excelso. El atacante se imponía en cada duelo, habilitaba a sus compañeros del modo correcto y lograba ganar tiempo en cada acción. De sus botas iba a nacer el 0-2.

El placentino ganaba la posición a su par, apuraba línea de fondo y ponía un pase al segundo palo que Pablo Rodríguez, que llevaba segundos sobre el campo, convertía en el 0-2 en el minuto 78. El Badajoz volvía a golpear y se acercaba mucho a la victoria.

Aún habría tiempo para un gol más. En el descuento, Lolo González se sacaba una volea soberbia a la salida de un córner y anotaba el tercer gol del partido.

No iba a haber tiempo para mucho más. El Badajoz, mostrando una gran versión como visitante, rompía la maldición del Fernando Robina y se hacía con tres puntos muy valiosos tras vencer al Llerenense por 0-3, después de mostrar una versión muy sólida en lo colectivo, con un Álex Alegría en un soberbio estado de forma y con una efectividad de cara a gol poco antes vista en lo que va de temporada.

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Además de sumar tres puntos muy valiosos, el Badajoz consigue recortar distancia con el Don Benito. El cuadro calabazón empató a uno en su visita a Calamonte, por lo que el Badajoz finaliza la jornada 27 a cinco puntos del liderato. La próxima semana, el cuadro pacense recibirá en casa al Cabeza del Buey.