Ávila: «En la segunda parte hemos sido muy superiores»

El Badajoz firmó en Llerena una de sus actuaciones más completas del curso tras imponerse con claridad por 0-3 en el Fernando Robina. El conjunto de Miguel Ángel Ávila fue sólido, eficaz y supo adaptarse a un contexto exigente para sumar tres puntos que le permiten seguir presionando en la parte alta de la clasificación. Tras el encuentro, el técnico blanquinegro se mostró satisfecho con el rendimiento de los suyos, aunque insistió en mantener el foco en lo inmediato.

«Hemos hecho un partido muy serio», valoró el entrenador, destacando la capacidad de su equipo para interpretar el tipo de encuentro que proponía el rival. «Sabíamos que iba a ser muy complicado, con mucho juego directo, duelos y segundas jugadas, y el equipo ha leído muy bien el partido», explicó.

El gol tempranero de Álex Alegría marcó el desarrollo del choque. «Nos ha ayudado mucho a reforzar el planteamiento y a ganar tranquilidad», señaló Ávila, aunque reconoció que hubo momentos de dificultad. «Ha habido 10 o 15 minutos en los que nos hemos partido y nos ha costado defender, y ahí el Llerenense ha tenido sus opciones», admitió. Sin embargo, los ajustes tras el descanso fueron clave. «En la segunda parte hemos sido muy superiores. El 0-3 hace justicia a lo visto en el campo», afirmó.

El técnico también destacó el momento que atraviesa Alegría. «Este es su nivel. Tiene que ser determinante en esta categoría», subrayó, satisfecho con su aportación en un tramo decisivo. «Nos está dando goles y mucho trabajo», añadió.

En cuanto a la eficacia, Ávila restó dramatismo a las rachas. «Son tramos de la temporada. Antes generábamos sin acierto y ahora lo estamos teniendo, pero queremos más», apuntó. También puso en valor la capacidad del equipo para competir lejos de casa. «Hay que saber manejar ese otro fútbol, ser prácticos y sólidos. El equipo lo entiende bien», explicó.

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Pese a recortar distancias en la clasificación, el técnico insistió en mantener la calma. «Tenemos que ir partido a partido. El margen de error cada vez es menor», recordó, poniendo ya el foco en el siguiente reto. «El Cabeza del Buey está haciendo una gran temporada y en nuestro campo no podemos fallar», concluyó, antes de desear suerte al Llerenense tras su regreso a un estadio especial.