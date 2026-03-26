El Badajoz quiere seguir metiendo cabeza

El Badajoz se agarra al Nuevo Vivero para seguir presionando a Don Benito y Moralo. El cuadro blanquinegro recibe este domingo a las 12.00 en el Nuevo Vivero al Cabeza del Buey con la intención de sumar su cuarto triunfo consecutivo y esperar a ver qué sucede en los duelos que afrontarán sus rivales más próximos.

El equipo que dirige Miguel Ángel Ávila mostró una de las versiones más sólidas en lo que va de temporada el pasado domingo en Llerena. Los pacenses fueron efectivos de cara a puerta y sólidos en defensa, lo que provocó el 0-3 final gracias a los goles de Alegría, Pablo Rodríguez y Lolo González.

La victoria en el Fernando Robina rompió una dinámica amarga en la Campiña Sur y recortó dos puntos de distancia con un Don Benito que no pudo pasar del empate en su visita a Calamonte. A falta de siete jornadas para la conclusión del campeonato, solo cinco puntos separan al Badajoz del liderato.

Para prolongar una jornada más la racha triunfal, el Badajoz tendrá que superar a un Cabeza del Buey convertido en la gran sorpresa de la temporada. Pese a haber atravesado un pequeño bache de resultados en el último mes, los caputbovenses mantienen las opciones de poder meterse en los puestos de playoff. Solo tres puntos los separan del Jaraíz, ubicado en la quinta posición de la tabla.

El cuadro que dirige Fidel Caballero llegará al Nuevo Vivero con la moral alta tras haber vencido al Pueblonuevo 2-0 en su último compromiso, alejando una racha de tres partidos seguidos sin conocer la victoria durante las primeras jornadas del mes de marzo, lo que les hizo caer varios puestos en la clasificación.

Aun así, el Cabeza del Buey guarda un gran recuerdo de su último enfrentamiento ante el Badajoz. En el choque de la primera vuelta, el último de Juan Marrero al frente de los blanquinegros, los caputbovenses se impusieron por 3-1 en un partido en el que remontaron el tanto inicial de Alegría y que los consolidó como la gran revelación de la campaña.

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Muy distinto será el Badajoz que tendrán delante el domingo, que además espera estar bien acompañado en la grada. Aunque el encuentro ha sido decretado medio día del club, la afición pacense está respondiendo y, según ha anunciado el club en las últimas horas, más de mil usuarios han retirado su suplemento, a la espera de que el número aumente antes del domingo.