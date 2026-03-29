Carlos Bravo mantiene al Badajoz en la pelea

El Badajoz suma y sigue. El conjunto blanquinegro encadenó su cuarto triunfo seguido después de vencer en el Nuevo Vivero al Cabeza del Buey por 2-1 con los goles de Bermúdez y Carlos Bravo. Los pacenses tuvieron 40 minutos iniciales arrolladores que se diluyeron con el gol de Mina en la primera llegada del Cabeza del Buey. En la segunda parte, un gol de Carlos Bravo en la recta final inclinó la balanza hacia el lado blanquinegro.

No hubo novedades en el once inicial de Miguel Ángel Ávila. El técnico cacereño decidió formar con los mismos once futbolistas que vencieron 0-3 en Llerena, con Adri Escudero como lateral izquierdo en defensa y como tercer central en ataque, permitiendo a David Calles ganar profundidad en fase ofensiva y a Bermúdez ganar altura por dentro.

El inicio del Badajoz fue arrollador. Desde el pitido inicial, el cuadro blanquinegro sometió al Cabeza del Buey instalándose de manera permanente en campo rival, circulando de lado a lado con fluidez y conectando centros peligrosos que empezaron a amenazar la meta de Reina.

Los buenos minutos tuvieron premio en el primer cuarto de hora de duelo. Bermúdez aprovechaba un balón suelto en el área tras un centro de Calles para conectar un potente disparo que se colaba en la meta caputbovense para hacer el 1-0.

El ritmo bajó un poco después de que el Badajoz lograra adelantarse. Los pacenses se hicieron con el cuero, evitando que su rival pudiera generar ocasiones. Fue en el tramo final de la primera mitad cuando el cuadro de Ávila volvió a pisar el acelerador para generar nuevas ocasiones.

Bermúdez, Alegría y Barba fueron los protagonistas de las tres claras acciones que generó el Badajoz antes de llegar al descanso, todas ellas desbaratadas por un inspirado Alejandro Reina que se empleó a fondo para evitar que su equipo se marchara a vestuarios con una diferencia mayor en el electrónico.

Pese a la superioridad manifiesta del Badajoz, el Cabeza del Buey conseguiría empatar el encuentro en los últimos minutos de la primera mitad. Una gran triangulación de los futbolistas de Fidel Caballero cerca de la frontal concluía con un soberbio pase entre líneas de José Luis que dejaba solo a Mina ante Tienza. El delantero caputbovense se marchaba del meta blanquinegro y, a placer, convertía el tanto del empate.

El gol no sentó demasiado bien al Badajoz, que iba a cerrar el primer tiempo con algunas dudas. A pesar de ello, el cuadro blanquinegro completó unos primeros 40 minutos de alto nivel, empañados únicamente por el tanto de Mina.

Carlos Bravo, decisivo de nuevo

La segunda mitad comenzó de manera muy diferente a la primera. El tanto del empate seguía pesando en un Badajoz que se mostró mucho más denso a la hora de circular en campo rival. El equipo de Ávila no encontraba la fluidez que sí tuvo en los primeros 45 minutos y transmitía poca fiabilidad a la hora de iniciar la jugada desde atrás.

En vistas de las dificultades, Ávila decidió mover el banquillo para tratar de revitalizar a su equipo. Primero dio entrada a Pata y Gus Quezada por Adri Escudero y Fran Miranda. Posteriormente, el cacereño introdujo a Carlos Bravo y a Pablo Rodríguez por Borja Domingo y Calles, y el equipo pasó a formar con tres centrales de manera permanente.

El partido iba a cambiar completamente en el minuto 73. Neil derribaba a Bermúdez y veía la segunda cartulina amarilla, dejando al Cabeza del Buey con un hombre menos durante más de veinte minutos.

No iba a tardar demasiado el Badajoz en hacer valer la superioridad numérica. Solo tres minutos después de que Neil abandonara el campo, Carlos Bravo hacía el segundo gol del Badajoz a la salida de una falta lateral. Lolo González remataba en primera instancia, se topaba con Reina pero el despeje del meta del Cabeza del Buey le quedaba al extremo madrileño que sin oposición hacía el 2-1.

Con el resultado a favor y un hombre más sobre el césped, el Badajoz no quiso especular demasiado y trató de que los minutos fueran pasando para evitar que el Cabeza del Buey pudiera generar peligro. Pese a ello, el cuadro caputbovense vendió cara su piel y acabó el encuentro en campo rival.

Finalmente, el colegiado señaló el final del encuentro y confirmó la cuarta victoria consecutiva del Badajoz. El equipo de Miguel Ángel Ávila completó una gran primera mitad pero encajó gol en la única llegada del Cabeza del Buey a su portería. En la segunda parte, la expulsión de Neil inclinó la balanza hacia el Badajoz, que logró hacerse con los tres puntos.

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Tras la conclusión de la jornada, el Badajoz empata a puntos con el Moralo en la segunda plaza tras su derrota ante el Jaraíz, mientras que se mantiene a cinco del Don Benito, que ganó al Gévora.