Ávila: «A base de trabajo hemos ido revirtiendo la situación»

El Badajoz continúa lanzado en este tramo final de la temporada tras imponerse por 2-1 al Cabeza del Buey en el Nuevo Vivero, sumando así su quinta victoria consecutiva. El conjunto de Miguel Ángel Ávila volvió a mostrar solvencia en fases del encuentro, aunque también tuvo que sufrir para cerrar un partido que se complicó tras el empate antes del descanso. El técnico blanquinegro valoró el rendimiento de los suyos y destacó la evolución del equipo desde su llegada.

«Ha sido un partido duro y difícil», comenzó señalando Ávila, poniendo en valor el buen inicio de los suyos. «El equipo ha estado muy bien los primeros 30 minutos, en los que hemos tenido ocasiones para hacer el 2-0», explicó. Según el técnico, ese segundo tanto habría cambiado el desarrollo del encuentro. «De haberlo logrado, hubiésemos tenido mayor tranquilidad porque teníamos el partido controlado», añadió.

El empate llegó en un momento puntual. «Hemos estado muy atentos a sus transiciones, pero el único error de la primera parte nos ha costado el 1-1», lamentó. Tras el descanso, el equipo no encontró su mejor versión de inicio. «No hemos entrado bien a la segunda parte y nos ha costado llegar a área rival», reconoció.

Reacción desde el banquillo

La clave del triunfo estuvo en la capacidad de reacción del equipo y en los cambios introducidos. «Con los cambios hemos conseguido dar un paso adelante, hemos recobrado la energía», explicó Ávila, destacando también el impacto del contexto del partido. «La expulsión nos lo ha puesto más de cara», añadió. A partir de ahí, el Badajoz encontró el premio. «Hemos conseguido hacer el 2-1 y generar alguna ocasión más para ampliar la ventaja», señaló.

El técnico insistió en la importancia de centrarse exclusivamente en el juego. «Nos hemos enfrascado en pequeñas disputas con el rival y con el árbitro y eso no nos interesaba», afirmó. El cambio de mentalidad fue clave. «Cuando nos hemos centrado solo en el fútbol, el equipo ha sido muy superior», subrayó.

Ávila también quiso poner en valor la aportación del banquillo y la competencia interna. «La papeleta difícil la tengo yo, que es elegir a los jugadores que participan», comentó, destacando el papel de Carlos Bravo. «Nos aporta muchísimo dentro y fuera del campo», apuntó.

En cuanto a la clasificación, el técnico llamó a la calma. «Empatamos a puntos con el Moralo, pero aún queda mucho», recordó, insistiendo en mantener el foco en el día a día. «Nuestra realidad está en el próximo partido», afirmó.

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Por último, Ávila valoró su primera vuelta al frente del equipo. «Cuando llegamos, la situación era muy complicada», explicó. El cambio, sin embargo, es evidente. «A base de trabajo hemos ido revirtiendo la situación. Lo que hace meses era impensable ahora es una realidad», concluyó, satisfecho con el crecimiento del grupo.