La fe del Badajoz mueve montañas

Ficha técnica: 1 - CF VILLANOVENSE: Rocha; Reverte, Juanjo Rubio (Sergio Torres, min. 71), Cidoncha (Nacho Mena, min. 84), Pajuelo, Óscar Muñoz (Abraham min. 71), Fofana, Almagro, Angelito (De Prado, min. 84), Berly, Josué (Piti, min. 65). 2 - CD BADAJOZ: Tienza; Álex Galán (Gus Quezada, min. 46), Lolo González, Jesús Sánchez, Adri Escudero (Pata, min. 46), Bermúdez (Moyano, min. 85), Barba, Fran Miranda, Pavón (Carlos Bravo, min. 42), Borja Domingo (Pablo Rodríguez, min. 72), Alegría. GOLES: 1-0, Berly (min. 36); 1-1, Carlos Bravo (min. 47); 1-2, Alegría (min. 49). ÁRBITRO: Adrián González Caballero (extremeño). Amonestó a los locales Cidoncha, Rocha y Richi Tapia, a los visitantes Fran Miranda, Barba, Bermúdez y Gus Quezada, y expulsó a Fofana por doble amarilla y a Satu en el banquillo. INCIDENCIAS: En torno a 1.500 espectadores en el estadio Municipal Villanovense.

El Badajoz de las remontadas no deja de creer. Los pacenses vencieron 1-2 en el estadio Municipal Villanovense gracias a la fe del equipo y a los cambios de un Miguel Ángel Ávila que volvió a ser decisivo en la dirección de campo. Tras una primera parte igualada pero de bajo nivel en la que los villanos se adelantaron, los goles de Carlos Bravo y Alegría en el tramo inicial de la segunda mitad dieron tres puntos al Badajoz, que encadena su sexto triunfo consecutivo y se mantiene en la lucha por la primera plaza.

Solo un cambio introdujo Ávila en el once inicial con respecto al duelo ante el Cabeza del Buey. En lugar de David Calles, Álex Galán fue el lateral derecho elegido para salir de la partida en feudo serón.

El partido comenzó igualado, con los dos equipos eligiendo cuidadosamente cuándo jugar en corto y cuando hacerlo en largo para eliminar las presiones. En este tramo, fue el Villanovense el equipo que consiguió triangular mejor en campo rival.

Pese a la leve mejoría de su rival, el Badajoz consiguió encadenar varias acciones seguidas con peligro sobre la meta de Rocha. Especialmente peligroso fue un tiro de Bermúdez desde dentro del área pasada la media hora de partido, que obligó al meta villano a despejar el esférico con ciertos apuros.

Iban a ser más efectivos en sus acercamientos los hombres de Richi Tapia. En el minuto 36, una acción por banda diestra provocaba una defectuosa salida de Tienza lejos de su portería. La jugada superó al meta pacense, que dejó libre su meta para que Bely hiciera a placer el primer gol del partido.

Además del gol encajado, el Badajoz iba a sufrir otro contratiempo. En la recta final de la primera mitad, Pavón se tiraba al césped aquejado de molestias que le impidieron seguir sobre el terreno de juego. Carlos Bravo ocupó el lugar del ex del Villafranca.

Poco más de sí iba a dar la primera mitad. El Villanovense se marchaba por delante en el marcador tras ser más efectivo que el Badajoz en las pocas llegadas que tuvo el choque.

Fulgurante salida de vestuarios

En vistas del resultado y del desempeño de su equipo, Ávila movió el banquillo durante el descanso. Gus Quezada y Pata sustituyeron a Galán y Escudero y el Badajoz pasó a formar con defensa de tres.

Las decisiones no pudieron ser más acertadas. Solo un minuto después del inicio de la segunda mitad, Bravo conseguía el gol del empate tras aprovecharse de un rechace dentro del área serona.

No contentos con el empate, los futbolistas blanquinegros lograrían remontar el resultado acto seguido. En la siguiente acción al gol de Bravo, Alegría lograba imponerse a su par dentro del área para cabecear al fondo de las mallas y hacer el 1-2, para revertir completamente la situación con la que el cuadro pacense se marchó al descanso.

La ventaja hizo al Badajoz sentirse más cómodo, lo que generó los mejores minutos de los blanquinegros en el partido. Los tres centrales y la presencia de Gus Quezada en el centro del campo generaron superioridades constantes por dentro que se tradujeron en peligro.

El partido iba a ponerse aún más de cara para el Badajoz en la recta final. Fofana cometía una falta sobre Gus Quezada que le suponía la segunda cartulina amarilla. El equipo de Miguel Ángel Ávila iba a disputar los últimos minutos del choque con un hombre más.

Supo gestionar adecuadamente el cuadro blanquinegro los últimos instantes del partido. Pese a que el Villanovense trató de tener una última acción que le acercara al empate, la zaga blanquinegra y Tienza se mostraron muy solventes, evitando cualquier peligro sobre su portería.

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Finalmente, el colegiado decretó el final del partido y certificó una nueva victoria del Badajoz, la sexta de manera consecutiva. A falta de cinco jornadas para la conclusión de la temporada regular, los pacenses se mantienen a cinco puntos del Don Benito, que venció al Azuaga, y empatados con el Moralo, que también hizo los deberes en su duelo ante la Puebla.