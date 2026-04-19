El Badajoz continúa intratable

El Badajoz, de goleada en goleada. El conjunto blanquinegro se impuso al Jaraíz por 1-4 en un partido muy sólido en el que los goles de Barba, Bermúdez y un doblete de Gus Quezada en los primeros 45 minutos sellaron el octavo triunfo seguido de los pacenses.

En su visita a Jaraíz de la Vera, Ávila apostó por el once inicial que tan buenos resultados le ha dado en contextos similares a los del feudo pimentonero. Por segunda semana consecutiva, Alonso se mantuvo bajo palos, Adri Escudero regresó al lateral izquierdo y Barba, Bermúdez, Miranda y Gus Quezada formaron la línea de centrocampistas con Alegría y Borja Domingo formando dupla ofensiva.

Al igual que ocurriera ante el Montehermoso, Jorge Barba sería el encargado de abrir la lata. Se superaba por poco el minuto 10 cuando el malagueño recibía el cuero en la frontal del área, se colocaba el balón en su diestra y conectaba un golpe al palo corto que se colaba en la meta pimentonera con la ayuda de Miguel García.

El Badajoz confirmaba de este modo un soberbio arranque de partido. Los hombres de Miguel Ángel Ávila formaron un bloque muy compacto que evitaba constantemente que el Jaraíz pudiera sentirse cómodo sobre el césped. En la fase ofensiva, un indetectable Barba generaba superioridades constantes cada vez que aparecía a la espalda de los centrocampistas pimentoneros.

La superioridad blanquinegra se tradujo en el segundo gol del choque. Barba encontraba al espacio a Borja Domingo, que pisaba área algo escorado. El valenciano temporizaba a la perfección hasta ver entrar a Bermúdez, que cazaba de zurda el pase del delantero para hacer el 0-2. El Badajoz encarrilaba la victoria.

Aún más la iba a encarrilar minutos después con una acción muy similar. En esta ocasión los protagonistas iban a ser Bermúdez asistiendo y Gus Quezada anotando de forma prácticamente idéntica a la del segundo tanto. La superioridad blanquinegra se traducía en el marcador ante un Jaraíz sobrepasado.

La primera parte aún guardaba una nueva alegría para el Badajoz. Cuando faltaban minutos para que los jugadores se marcharan a vestuarios, Gus Quezada convertía su doblete particular con un potente disparo desde fuera del área que se colaba en la portería cerca del primer palo.

El Badajoz supo explotar las carencias del Jaraíz en la banda diestra y desde esa zona del campo convirtió los cuatro goles que le ponían en una situación muy favorable de cara al segundo tiempo.

Segunda mitad con control y gestión

La segunda mitad fue completamente diferente a la primera. En vista de las necesidades de su rival, el Badajoz retrasó unos metros su bloque, cedió la iniciativa al Jaraíz y se proyectaba al contragolpe cada vez que robaba en campo propio. El cuadro pimentonero mejoró con respecto a lo hecho en los primeros 45 minutos, pero no conseguía generar demasiado peligro sobre la meta de Alonso.

El Jaraíz siguió mejorando y, especialmente a través del balón parado, comenzó a rondar su primer gol. Un primer tanto que llegaría en el minuto 76, momento en el que David Elena se aprovechaba de un rechace en la frontal para conectar un potente disparo que batía a Alonso.

Pese al gol local, el Badajoz no vio peligrar su victoria en ningún momento. Tanto Alonso como la línea defensiva mantuvieron un alto nivel que imposibilitó que el Jaraíz pudiera acercarse más en el luminoso.

Finalmente, el equipo pacense sumó una nueva victoria, la octava consecutiva, que le permite seguir la estela de un Don Benito que no falló en su visita a Jerez. A falta de tres jornadas, el Badajoz se mantiene a cinco puntos de la primera plaza.

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La próxima semana, el cuadro blanquinegro recibirá en el Nuevo Vivero a la Puebla mientras que el Don Benito volverá a ejercer como visitante, esta vez en casa del Villafranca.