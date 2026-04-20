Ávila: «Lograr ocho victorias seguidas no es fácil en ninguna división»

El Badajoz sigue en estado de gracia y prolongó su espectacular dinámica con una contundente victoria por 1-4 ante el Jaraíz, sumando así su octavo triunfo consecutivo. El conjunto blanquinegro dejó el partido prácticamente sentenciado en una primera mitad sobresaliente, en la que mostró una versión muy completa en todas las fases del juego.

Tras el encuentro, Miguel Ángel Ávila no ocultó su satisfacción por el nivel mostrado por sus futbolistas y puso en valor tanto la eficacia como la competitividad del equipo. «Al equipo hay que darle la enhorabuena por el esfuerzo realizado y por el gran partido que ha hecho. La primera parte ha sido impresionante, no solo por el juego, también por la efectividad, la seriedad y la competitividad mostrada», destacó el técnico.

El entrenador también explicó que era difícil sostener ese ritmo tras el descanso, aunque valoró la capacidad del grupo para gestionar la ventaja. «Sabíamos que iba a ser muy difícil mantener el nivel en la segunda parte porque es lógico que el jugador baje un poco el pistón, pero estamos muy satisfechos con la actitud y con obtener tres puntos en un campo muy difícil», añadió.

Ávila insistió en la importancia de mantener la exigencia en este tramo decisivo de la temporada. «Vamos a seguir trabajando para ver si podemos recortar algún punto al Don Benito la próxima semana», afirmó, sin perder de vista el objetivo.

Exigencia y gestión del grupo

En cuanto a la efectividad, el técnico relativizó el momento goleador del equipo. «Son tramos de la temporada. El acierto es difícil mantenerlo, pero lo importante es generar y ser fiables para tener confianza», explicó, incidiendo en la necesidad de sostener el nivel competitivo.

La igualdad en la zona alta también fue objeto de análisis. «Quedan tres semanas y aún hay mucha igualdad. Nosotros vamos a tratar de mantenernos al margen para sumar la mayor cantidad de puntos posible», apuntó, destacando además la importancia de todos los jugadores. «Debemos mantener el nivel competitivo tanto de los que juegan como de los que salen desde el banquillo».

Sobre la portería, Ávila respaldó el rendimiento de Alonso. «Todos los jugadores son titulares. Alonso está teniendo la oportunidad y está demostrando su nivel», señaló, sin olvidar el trabajo del cuerpo técnico. «Quiero felicitar a Juanma Jiménez porque tiene mucho que ver en el nivel de nuestros porteros».

El técnico también hizo referencia al estado físico de algunos jugadores, como Bravo y Calles, y a la carga acumulada a estas alturas del curso. «Es normal que aparezcan problemas físicos, pero tenemos una plantilla amplia que nos permite contar con alternativas», explicó.

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Por último, Ávila puso en valor la racha del equipo y su fortaleza como visitante. «Ganar ocho partidos seguidos no es fácil. Estamos muy enchufados, pero hay que ser humildes», concluyó, agradeciendo también el apoyo de la afición en un desplazamiento exigente.