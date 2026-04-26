El Badajoz golea para seguir creyendo

5 - CD BADAJOZ: Tienza (Javi Fernández, min. 84); Calles, Lolo González (Adri Escudero, min. 58), Jesús Sánchez, Pata, Bermúdez (Thiago Alves, min. 68), Fran Miranda (Moyano, min. 58), Gus Quezada, Barba, Carlos Bravo (Pablo Rodríguez, min. 68), Borja Domingo. 0 - EF PUEBLA: Sebas Gil; Leo, Castilla, Carlos Fernández, Álex Murillo (Miguel Antúnez, min.55), Álex Iglesias (Enrique, min. 75), Raul Amaya (Carretero, min. 69), José Luis, Rodao, Abraham Pozo, Poti (Portu, min. 55). GOLES: 1-0, Dani Castilla (pp.) (min. 1); 2-0, Borja Domingo (min. 2); 3-0, Borja Domingo (min. 45); 4-0, Borja Domingo (min. 54); 5-0, Thiago Alves (min. 83). ÁRBITRO: Jorge Espada Torrijo (extremeño). Amonestó al visitante Álex Iglesias. INCIDENCIAS: En torno a 3.500 espectadores en el Nuevo Vivero.

El Badajoz continúa demostrando que el objetivo del ascenso directo es posible. El equipo pacense sumó una nueva goleada a sus arcas, esta vez tras endosar un contundente 5-0 a la Puebla, y aprovecha el tropiezo del Don Benito en Villafranca para situarse a dos puntos del liderato. Un pletórico arranque de partido, en el que los pacenses se pusieron 2-0 en los dos primeros minutos de juego, encarriló una victoria que tuvo como protagonista principal a Borja Domingo. El delantero valenciano anotó tres de los cinco tantos y fue el mejor jugador de un Badajoz que continúa creciendo a pasos agigantados.

Ávila introdujo varios cambios en el once inicial. Tienza regresó a la portería tras dos suplencias seguidas y estuvo custodiado por Calles, Lolo González, Jesús Sánchez y Pata en la línea defensiva. Miranda y Gus Quezada formaron el doble pivote con Barba y Bermúdez en los costados y la dupla ofensiva la compusieron Carlos Bravo y Borja Domingo.

Como viene siendo habitual en sus últimos encuentros, el Badajoz protagonizó un prodigioso arranque de partido que dejó el resultado muy bien encarrilado. En el primer minuto de partido, Castilla introducía el balón en su propia portería tras despejar de manera defectuosa un centro de Pata desde la izquierda.

Segundos después era Borja Domingo el encargado de batir a Sebas Gil. Los pupilos de Ávila lograban robar cerca del área poblanchina y un pase de Gus Quezada dejaba solo al valenciano, que concluía su conducción con un disparo que ponía el 2-0 en el luminoso del Nuevo Vivero cuando aún muchos aficionados no habían ocupado sus butacas.

Los primeros quince minutos del Badajoz fueron de un nivel excelso. La inspiración de los hombres de ataque blanquinegros generó constantes situaciones de gol que, de haber tenido algo más de acierto, podría haberse traducido en una abultada goleada.

Con el paso de los minutos la Puebla fue equilibrando la balanza. Los futbolistas de Pineda consiguieron adelantar varios metros su bloque y comenzaron a tener más tiempo el balón. Tanto Rodao como José Luis comenzaron a ganar duelos en el centro del campo y lograron trasladar el esférico a los costados, desde donde buscaban poner en aprietos a Tienza a través de centros laterales.

Cuando la primera mitad estaba cerca de llegar a su final, Borja Domingo convertía su doblete particular. El delantero recibía el esférico en banda izquierda, superaba a su par en carrera y definía picando el balón por encima de Sebas Gil. El Badajoz sentenciaba el duelo antes de irse a vestuarios.

Debuto goleador de Thiago Alves

La segunda parte comenzaría con un nuevo gol pacense. Borja Domingo sellaba su hat trick tras una jugada individual que finalizaba con un disparo con rosca al palo largo. El Badajoz no levantaba el pie del acelerador y anotaba el cuarto gol del duelo.

Con el partido ya sentenciado, Ávila comenzó a mover el banquillo para gestionar el minutaje de sus futbolistas. Una de las sustituciones, Thiago Alves, pondría el broche final al duelo estrenándose como goleador blanquinegro.

El argentino recibía un pase de Gus Quezada dentro del área y conectaba un potente disparo que se colaba en el fondo de las mallas tras tocar en el poste. El Badajoz anotaba el quinto tanto con el que el partido llegaría a su final.

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Aún quedaría una celebración en el Nuevo Vivero. La derrota del Don Benito en Villafranca se celebraba en las gradas del Nuevo Vivero como un gol más. A falta de seis puntos por disputarse, el Badajoz se ubica a dos del liderato.