El Badajoz gana en Calamonte y se la jugará a una carta

Ficha técnica: 0 - CD CALAMONTE: Marco Pérez; Hormigo (Zorita, min. 64), José Enrique (Jardón, min. 71), Soldán, Sergio Reyes, Kelvin (Sáez, min. 71), Iker Vivas, Páez (Tariku, min. 78), Moussa, Fran Márquez, Kofi (Jesús García, min. 64). 3 - CD BADAJOZ: Tienza; Calles (Álex Galán, min. 46), Jesús Sánchez, Lolo González, Adri Escudero, Barba (Carlos Bravo, min. 70), Fran Miranda, Gus Quezada (Moyano, min. 70), Bermúdez, Borja Domingo (Thiago Alves, min. 80), Alegría (Pablo Rodríguez, min. 70). GOLES: 0-1, Borja Domingo (min. 37); 0-2, Gus Quezada (min. 67); 0-3, Borja Domingo (min. 70). ÁRBITRO: David Galayo Castro (extremeño). Amonestó a los locales Kofi y Hormigo y al visitante Adri Escudero. INCIDENCIAS: En torno a 1.300 espectadores en el Estadio Municipal de Calamonte.

El Badajoz se agarra al clavo ardiendo para aprovechar las pocas opciones de alcanzar el liderato en la última jornada de liga. Los hombres de Miguel Ángel Ávila se impusieron por 0-3 en Calamonte en un duelo que se decidió gracias a un doblete de Borja Domingo y un gol de Gus Quezada, pero la victoria del Don Benito ante el Diocesano, que goleó a los colegiales 8-1, mantiene la ventaja del cuadro calabazón en dos puntos a falta de la última jornada.

Como suele ser habitual en los partidos lejos del Nuevo Vivero, Ávila decidió apostar por un equipo más rocoso. Situó a Adri Escudero en el lateral zurdo, a Fran Miranda y a Gus Quezada en la sala de máquinas y apostó por la dupla Domingo-Alegría en ataque.

El inicio de partido no fue nada cómodo para los blanquinegros. El Calamonte, sin presión tras su descenso, consiguió trasladar peligro cada vez que se aproximaba al área rival y conseguía encontrar en los costados a los hombres de banda, que a través de centros laterales buscaban generar dudas en la zaga pacense.

Pegada en el momento justo

Cuando peor se encontraba el Badajoz iba a llegar el primer gol del partido. Corría el minuto 35 cuando Borja Domingo se quedaba solo ante Marco Pérez y con un tiro cruzado con la zurda hacía el 0-1, confirmando así su gran estado de forma en los últimos encuentros.

El partido se iba a marchar a vestuarios con mejores sensaciones en el marcador que en el juego para el Badajoz. El atrevimiento inicial del Calamonte sorprendió a los blanquinegros pero su efectividad de cara a puerta volvió a ser determinante.

Tras el paso por vestuarios, la dinámica fue similar. El Calamonte volvió a probar a Tienza, que se mostró seguro en sus intervenciones antes de que el Badajoz doblara su ventaja.

Iba a ser Gus Quezada el encargado de hacer el 0-2 superada por poco la hora de juego. El centrocampista ecuatoriano doblaba la ventaja pacense con un nuevo tiro cruzado que encarrilaba el encuentro a favor del Badajoz.

Última bala por el ascenso

La sentencia definitiva iba a llegar minutos después. Con una acción muy similar a la de los goles previos, Borja Domingo batía de nuevo a Marco Pérez, convertía su doblete particular y hacía el 0-3 definitivo que confirmaba la décima victoria consecutiva del Badajoz.

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El cuadro blanquinegro llega a la última jornada del campeonato con opciones de alcanzar el liderato y por ende el ascenso directo, aunque no depende de sí mismo. La victoria del Don Benito ante el Diocesano obliga a los pacenses a ganar al Gévora en la última jornada y a esperar una derrota del conjunto calabazón en su visita al Moralo.