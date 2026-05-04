Fútbol | Tercera Federación
Ávila: «Era una quimera pensar en el campeonato»
El técnico blanquinegro quiso dar mérito a sus jugadores tras sumar la décima victoria seguida en Calamonte y valoró las opciones de superar al Don Benito
El Badajoz firmó en Calamonte su décima victoria consecutiva tras imponerse por 0-3 en un encuentro exigente que resolvió en la segunda mitad. El conjunto blanquinegro, que se mantiene a dos puntos del liderato a falta de una jornada, supo adaptarse a un contexto incómodo para seguir soñando con la primera plaza.
Miguel Ángel Ávila reconoció tras el choque la dificultad del escenario y el mérito de sus jugadores. «Sabíamos lo que nos jugábamos. Solo nos valía ganar y conocíamos el tipo de partido que se nos iba a presentar», explicó, incidiendo en las particularidades del rival. «Este campo es muy difícil porque hay mucho juego directo y segundas jugadas».
El técnico cacereño admitió que su equipo no se sintió cómodo en el inicio. «En la primera parte no hemos estado del todo cómodos pero teníamos que hacer el partido largo y ser pacientes», señaló. Sin embargo, el gol antes del descanso marcó un punto de inflexión. «El 0-1 nos ha dado tranquilidad y en el vestuario hemos asentado conceptos», añadió.
Un partido de oficio
Tras el paso por vestuarios, el Badajoz dio un paso adelante definitivo. «Ha sido muy difícil hasta el 0-2. Después hemos sentenciado con el segundo gol de Borja», afirmó Ávila, que puso en valor la capacidad de adaptación del grupo. «En partidos como el de hoy se han puesto el mono de trabajo y lo han hecho muy bien».
El entrenador también tuvo palabras para el rival. «Ha hecho un gran partido. Su lugar en la clasificación no se corresponde a lo que muestran en el campo», comentó sobre el Calamonte.
En el plano individual, destacó la figura de Borja Domingo. «Es importante para él hacer goles porque los delanteros necesitan esa confianza», apuntó, resaltando su aportación reciente. «Que lleve cinco en dos partidos es importante para nosotros».
Mirando a la última jornada
Con el campeonato aún abierto, Ávila dejó claro el planteamiento del equipo. «Debemos hacer lo nuestro, que es ganar, y después esperar a ver qué pasa», explicó, sin perder de vista el posible playoff. «Cuando cogimos el equipo era una quimera pensar en el campeonato», recordó.
Por último, el técnico quiso agradecer el respaldo de la grada. «La afición ha estado de diez. Se merecen una alegría porque han sufrido mucho», concluyó, confiando en cerrar la temporada con una celebración conjunta.
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