Badajoz y Gévora se miden en un derbi pacense de transistores

Domingo de derbi y transistor. El Badajoz recibe este domingo al Gévora (Nuevo Vivero, 18.00) en un derbi pacense que marcará el rumbo de los blanquinegros en la competición. El cuadro que dirige Miguel Ángel Ávila tendrá que ganar a los verdinegros y esperar una derrota del Don Benito en su visita al Moralo para poder consumar su ascenso a Segunda Federación de manera directa.

Los pacenses llegan al duelo en un estado de forma inmejorable. Durante la pasada jornada lograron su décima victoria consecutiva tras vencer por 0-3 a un Calamonte ya descendido que no puso las cosas nada sencillas. El conjunto que dirige Cubi, ya sin presión, saltó al campo atrevido y con ganas de dar la sorpresa. Los primeros minutos fueron delicados para el Badajoz, que supo ser resiliente para mantener su portería a cero y esperar su oportunidad para golpear primero.

El primer gol iba a llegar antes del descanso. Borja Domingo, que llega al tramo final enrachado, batía a Marco Pérez con un disparo cruzado y ponía por delante a los suyos. Tras el descanso, Gus Quezada con una acción similar aportaría mayor tranquilidad haciendo el 0-2. La puntilla la pondría nuevamente Domingo, que con su quinto gol en dos partidos cerraba la goleada y confirmaba los tres puntos para el Badajoz.

Tras el partido, Ávila reconoció que su equipo no estuvo cómodo durante la primera parte pero valoró la capacidad de resistir para aprovechar la pegada y ponerse por delante. En cuanto a la última jornada, transmitió un mensaje optimista pero realista. «Debemos hacer lo nuestro, que es ganar, y después esperar a ver qué pasa en Navalmoral. Si se da, bien. Sino iremos al playoff. El equipo está muy bien y totalmente preparado», expresó.

Pendientes de Navalmoral

Y es que, el Badajoz cumplió su parte pero también lo hizo el Don Benito. El cuadro calabazón endosó un contundente 8-1 al Diocesano que lo mantiene en la primera plaza del campeonato con una ventaja de dos puntos sobre el Badajoz y dependiendo de sí mismo en la última jornada.

La gesta blanquinegra solo tiene un camino: ganar al Gévora y esperar que el Moralo haga lo mismo al Don Benito. Todo lo que se escape a esa fórmula llevará al Badajoz al playoff de ascenso y al Don Benito a Segunda Federación.

El Gévora, con los deberes hechos

El otro protagonista del derbi pacense es un Gévora que llega al duelo con los deberes hechos. El equipo que dirige Martín Fernández sumó un punto en su choque ante el Pueblonuevo que, sumado a la derrota del Diocesano, se convirtió en la salvación matemática para los verdinegros en su primera campaña en Tercera.

Bachuri hizo el gol pedáneo tras un gran pase de Ginés y una soberbia acción técnica del delantero del Gévora, mientras que el gol del Pueblonuevo fue obra de Sández tras la salida de un córner en el descuento. El empate contentó a ambas escuadras, pues salvaba al Gévora y otorgaba al Pueblonuevo la posibilidad de salir del descenso y de depender de sí mismo en la última jornada.

Al concluir el partido, Martín Fernández se mostró contento y satisfecho tras conseguir el objetivo, pero reconoció que, de haber llegado antes el gol rival, su equipo habría sufrido. «No sabemos jugar a no perder. Con nuestras virtudes y nuestros defectos siempre salimos a ganar. Es un día para celebrar que hemos conseguido el objetivo propuesto a principio de temporada», expresó el técnico.

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Ambiente de derbi

Además de lo que ocurra sobre el césped, las gradas también tendrán protagonismo el domingo. El Badajoz anunció este miércoles que se habían vendido más de 2.000 entradas para el choque, mientras que también se espera un numeroso grupo de aficionados procedentes de Gévora que esperan ocupar gran parte del fondo sur del Nuevo Vivero.